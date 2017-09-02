Расписание всех финальных боев чемпионата мира с участием Ералиева, Аманкула и Кункабаева
Сегодня, 2 сентября, в немецком Гамбурге состоятся финальные бои чемпионата мира-2017 по боксу, передает корреспондент Vesti.kz.
В 22:00 по времени Астаны на ринг выйдут боксеры категории до 49 килограммов, а после них в порядке возрастания определятся победители остальных весов.
В финале выступят три представителя Казахстана: Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).
Полное расписание всех финальных боев чемпионата мира:
До 49 килограммов:
Хоанис Архилагос (Куба) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан);.
До 52 килограммов:
Йосвани Вейтия (Куба) — Жасурбек Латипов (Узбекистан);.
До 56 килограммов:
Кайрат Ералиев — Дюк Раган (США);.
До 60 килограммов:
Ласаро Альварес (Куба) — Софьян Умиа (Франция);.
До 64 килограммов:
Икболжон Холдаров (Узбекистан) — Энди Круз Гомез (Куба);.
До 69 килограммов:
Шахрам Гиясов (Узбекистан) — Роньель Иглесиас (Куба);.
До 75 килограммов:
Абильхан Аманкул — Александр Хижняк (Украина);.
До 81 килограмма:
Хулио Сесар ла Крус (Куба) — Джозеф Уорд (Ирландия);.
До 91 килограмма:
Евгений Тищенко (Россия) — Эрисланди Савон (Куба);.
Свыше 91 килограмма:
Камшыбек Кункабаев — Магомедрасул Меджидов (Азербайджан).
Отметим, что для 20-летнего Аманкула и 25-летнего Кункабаева этот чемпионат мира стал первым в карьере, а вот 26-летний Ералиев в 2013 году в Алматы выиграл «бронзу», но на следующем турнире в Дохе вылетел в 1/8 финала.
Кроме трех выходов в финал, в активе Казахстана также три бронзовые медали чемпионата мира-2017, которые завоевали Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). В Гамбурге команда была представлена абсолютно во всех весовых категориях.
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