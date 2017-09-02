Расписание всех финальных боев чемпионата мира с участием Ералиева, Аманкула и Кункабаева

В 22:00 по времени Астаны на ринг выйдут боксеры категории до 49 килограммов, а после них в порядке возрастания определятся победители остальных весов.

В финале выступят три представителя Казахстана: Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Полное расписание всех финальных боев чемпионата мира:

До 49 килограммов:

Хоанис Архилагос (Куба) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан);.

До 52 килограммов:

Йосвани Вейтия (Куба) — Жасурбек Латипов (Узбекистан);.

До 56 килограммов:

Кайрат Ералиев — Дюк Раган (США);.

До 60 килограммов:

Ласаро Альварес (Куба) — Софьян Умиа (Франция);.

До 64 килограммов:

Икболжон Холдаров (Узбекистан) — Энди Круз Гомез (Куба);.

До 69 килограммов:

Шахрам Гиясов (Узбекистан) — Роньель Иглесиас (Куба);.

До 75 килограммов:

Абильхан Аманкул — Александр Хижняк (Украина);.

До 81 килограмма:

Хулио Сесар ла Крус (Куба) — Джозеф Уорд (Ирландия);.

До 91 килограмма:

Евгений Тищенко (Россия) — Эрисланди Савон (Куба);.

Свыше 91 килограмма:

Камшыбек Кункабаев — Магомедрасул Меджидов (Азербайджан).

Отметим, что для 20-летнего Аманкула и 25-летнего Кункабаева этот чемпионат мира стал первым в карьере, а вот 26-летний Ералиев в 2013 году в Алматы выиграл «бронзу», но на следующем турнире в Дохе вылетел в 1/8 финала.

Кроме трех выходов в финал, в активе Казахстана также три бронзовые медали чемпионата мира-2017, которые завоевали Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). В Гамбурге команда была представлена абсолютно во всех весовых категориях.