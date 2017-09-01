Нокаутировавший Дычко азербайджанец стал соперником Конкабаева в финале ЧМ-2017

В первом полуфинале казахстанец Камшыбек Конкабаев дважды отправил в нокдаун камерунца Арсена Фоку и победил единогласным решением судей.

В другом полуфинале азербайджанец Магомедрасул Меджидов победил австралийца Джозеф Гудолла.

Отметим, что 31-летний Меджидов выигрывал чемпионаты мира в 2011 и в 2013 году. В 2011 году в Баку он победил в финале будущего олимпийского чемпиона британца Энтони Джошуа, а в 2013 в Алматы нокаутировал казахстанца Ивана Дычко.