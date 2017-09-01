Нокаутировавший Дычко азербайджанец стал соперником Конкабаева в финале ЧМ-2017
На чемпионате мира-2017 по боксу в немецком Гамбурге определились финалисты в супертяжелой весовой категории (свыше 91 килограмма, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом полуфинале казахстанец Камшыбек Конкабаев дважды отправил в нокдаун камерунца Арсена Фоку и победил единогласным решением судей.
В другом полуфинале азербайджанец Магомедрасул Меджидов победил австралийца Джозеф Гудолла.
Отметим, что 31-летний Меджидов выигрывал чемпионаты мира в 2011 и в 2013 году. В 2011 году в Баку он победил в финале будущего олимпийского чемпиона британца Энтони Джошуа, а в 2013 в Алматы нокаутировал казахстанца Ивана Дычко.
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