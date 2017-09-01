Абылайхан Жусупов проиграл узбеку Шахраму Гиясову в полуфинале чемпионата мира-2017

В полуфинале весовой категории до 69 килограммов Жусупов раздельным решением проиграл узбеку Шахраму Гиясову — 1:4. По ходу боя у казахстанца открылось рассечение, полученное ранее, но после осмотра доктора он смог продолжить поединок.

Отметим, что в мае Жусупов уступил Гиясову в финале чемпионата Азии. По ходу того поединка казахстанец побывал в нокдауне.

Для 20-летнего Жусупова этот чемпионат мира стал первым в карьере. 24-летний Гиясов также впервые приехал на мировое первенство, но при этом выигрывал «серебро» на Олимпийских играх-2016, проиграв в финале казахстанцу Данияру Елеусинову.

Сегодня свой бой в полуфинале проведет казахстанец Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограммов). Посмотреть бой супертяжеловеса с камерунцем Арсеном Фоку и другие поединки ½ финала можно здесь.

Напомним, что у Казахстана на этом чемпионате мира уже есть уже два финалиста — это Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов). «Бронза» Жусупова стала для команды третьей — ранее медали этого достоинства завоевали Ержан Жомарт (до 49 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма).