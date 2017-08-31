IBF: Боксер Кроуфорд оставил пояс, вакантный титул разыграют Липинец и Кондо
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Американец Теренс Кроуфорд официально оставил пояс чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе, вакантный титул разыграют россиянин Сергей Липинец и японец Акихиро Кондо, стороны обязаны договориться о проведении поединка до 30 сентября, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IBF.
Кроуфорд в августе победил Джулиуса Индонго и стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. Изначально 28-летний Липинец, который одержал на профессиональном ринге 12 побед (10 нокаутов), являлся обязательным претендентов по линии IBF. В активе 32-летнего Кондо 29 побед (16 нокаутов), 6 поражений и ничья.
«Теренс Кроуфорд официально отказался от титула IBF. Наивысшие позиции в рейтинге занимают Липинец и Кондо, обе стороны в письменной форме известили, что готовы участвовать в борьбе за вакантный пояс. IBF обязала Липинца и Кондо провести этот бой и немедленно начать переговоры. Стороны должны договориться до 30 сентября 2017 года, в противном случае будут назначены торги», — сообщили в
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