IBF: Боксер Кроуфорд оставил пояс, вакантный титул разыграют Липинец и Кондо

Кроуфорд в августе победил Джулиуса Индонго и стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. Изначально 28-летний Липинец, который одержал на профессиональном ринге 12 побед (10 нокаутов), являлся обязательным претендентов по линии IBF. В активе 32-летнего Кондо 29 побед (16 нокаутов), 6 поражений и ничья.

«Теренс Кроуфорд официально отказался от титула IBF. Наивысшие позиции в рейтинге занимают Липинец и Кондо, обе стороны в письменной форме известили, что готовы участвовать в борьбе за вакантный пояс. IBF обязала Липинца и Кондо провести этот бой и немедленно начать переговоры. Стороны должны договориться до 30 сентября 2017 года, в противном случае будут назначены торги», — сообщили в пресс-службе IBF.