Василий Левит проиграл в полуфинале чемпионата мира-2017
Казахстанский боксер Василий Левит проиграл в полуфинале чемпионата мира-2017 в немецком Гамбурге, передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 91 килограмма Левит уступил кубинцу Эрисланди Савона.
Отметим, что Левит в августе 2016 года победил Левита в полуфинале Олимпиады-2016 и взял тогда реванш за поражение в финале Всемирной серии бокса (WSB).
Для Левита чемпионат мира стал третьим в карьере — в 2009 и 2011 году он не сумел попасть в число призеров, а Савон во второй раз подряд будет драться в финале.
Соперником Савона по финалу стал Евгений Тищенко, который в 2016 году со скандалом победил Левита в финале Олимпиады.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter