Василий Левит проиграл в полуфинале чемпионата мира-2017

В полуфинале весовой категории до 91 килограмма Левит уступил кубинцу Эрисланди Савона.

Отметим, что Левит в августе 2016 года победил Левита в полуфинале Олимпиады-2016 и взял тогда реванш за поражение в финале Всемирной серии бокса (WSB).

Для Левита чемпионат мира стал третьим в карьере — в 2009 и 2011 году он не сумел попасть в число призеров, а Савон во второй раз подряд будет драться в финале.

Соперником Савона по финалу стал Евгений Тищенко, который в 2016 году со скандалом победил Левита в финале Олимпиады.

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