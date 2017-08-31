Россиянин Тищенко вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 91 кг
ТАСС, 31 августа. Российский боксер Евгений Тищенко вышел в финал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 91 кг. Турнир проходит в немецком Гамбурге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В полуфинальном поединке Тищенко единогласным решением судей победил узбекистанского боксера Санжара Турсунова.
Финал в весе до 91 кг пройдет 2 сентября. Соперником россиянина станет победитель поединка между кубинцем Эрисланди Савоном и казахстанцем Василием Левитом, который является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года. В решающем поединке за олимпийское золото Левит проиграл Тищенко.
Тищенко является олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира 2015 года в данной весовой категории.
Чемпионат мира по боксу завершится 3 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter