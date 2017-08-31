Абильхан Аманкул стал вторым казахстанцем в финале чемпионата мира-2017
На чемпионате мира по боксу в Гамбурге свой поединок полуфинальной стадии провел казахстанец Абильхан Аманкул в весовой категории до 75 килограммов, пишет Sports.kz.
Его соперником был азербайджанец Камран Шахсуварлы. Казахстанец оказался сильнее — 4:1. Финал с участием Аманкула состоится 2 сентября.
Ранее в финал пробился казахстанец Кайрат Ералиев (56 кг), «бронзу» турнира завоевал Жомарт Ержан (49 кг).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter