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31 августа 2017, 21:09 | Бокс | Sports.kz

Абильхан Аманкул стал вторым казахстанцем в финале чемпионата мира-2017

На чемпионате мира по боксу в Гамбурге свой поединок полуфинальной стадии провел казахстанец Абильхан Аманкул в весовой категории до 75 килограммов, пишет Sports.kz.

Его соперником был азербайджанец Камран Шахсуварлы. Казахстанец оказался сильнее — 4:1. Финал с участием Аманкула состоится 2 сентября.

Ранее в финал пробился казахстанец Кайрат Ералиев (56 кг), «бронзу» турнира завоевал Жомарт Ержан (49 кг).

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