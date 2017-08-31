Абель Санчес: Головкин сделает в бою с Альваресом то, чего не смог Мейвезер

«То, что Альварес пару лет назад дрался с Флойдом Мейвезером, определяет его как элитного бойца. Если Головкин побьет его или, я бы сказал, когда Головкин побьет его 16 сентября, то должен стать суперзвездой. Потому что, я думаю, Геннадий будет доминировать в этом бою и делать то, чего не смог сделать Флойд. 16 сентября — это ключевой день в карьере Головкина. Надеюсь, что после 16-го я смогу сказать то же самое, — цитирует Санчеса Boxingscene.com.