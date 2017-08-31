Уорд: Ковалёву будет тяжело вернуться

«Думаю, шансы — 50 на 50. После такого можно вернуться, но Ковалёву будет тяжело. Не скажу, что он не сможет, но вся его репутация была построена на том, что он монстр, Крашер. И когда парень говорит, что проникнет в тебя, и делает это, тебе тяжело. Ты начинаешь сомневаться в себе, а это худшее для бойца. Ему будет нелегко вернуться психологически», — цитирует Уорда Boxing Scene.