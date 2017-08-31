Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30859838/
31 августа 2017, 18:56 | Бокс | Чемпионат.com

Уорд: Ковалёву будет тяжело вернуться

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBC/IBF Андре Уорд считает, что Сергею Ковалёву будет тяжело вернуться на высший уровень после двух подряд поражений от него.

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBC/IBF <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> считает что Сергею Ковалёву будет тяжело вернуться на высший уровень после двух подряд поражений от него. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Думаю, шансы — 50 на 50. После такого можно вернуться, но Ковалёву будет тяжело. Не скажу, что он не сможет, но вся его репутация была построена на том, что он монстр, Крашер. И когда парень говорит, что проникнет в тебя, и делает это, тебе тяжело. Ты начинаешь сомневаться в себе, а это худшее для бойца. Ему будет нелегко вернуться психологически», — цитирует Уорда Boxing Scene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп