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https://sport.mail.ru/news/boxing/30859353/
31 августа 2017, 18:20 | Бокс | Vesti.kz

Английский журналист назвал главную сложность для Барнетта в титульном бою с Жакияновым

Английский журналист портала MMAPlus.co.uk Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился впечатлениями от первой дуэли взглядов чемпиона мира в легчайшем весе казахстанца Жаната Жакиянова и британца Райана Барнетта, владеющего поясом IBF в той же категории.

«Бой Барнетта с Жакияновым станет первым объединительным на ирландской земле. Это предельно мотивирует Райана, однако есть и обратная сторона медали. Волнение перед местной публикой необходимо перебороть, иначе это может помешать в бою.

Барнетт хочет стать великим чемпионом мира. Это видно по решимости, с которой он согласился на бой с Жакияновым. В памяти у Барнетта есть воспоминания о их совместном спарринге. Британский боксер уже повзрослел и стал серьезным боксером, однако волнение перед опытным Жакияновым было заметно на дуэли взглядов. Это в первую очередь серьезное психологическое испытание для Барнетта. Если он выдержит, то победит, — отметил Смит.

Ранее британский боксер заявил, что со времени их совместного спарринга он повзрослел и изменился. В свою очередь, Жакиянов напомнил, что побеждал всех чемпионов, которые выходили против него.

Напомним, накануне боксеры провели дуэль взглядов в Белфасте (Северная Ирландия), где 21 октября на SSE Arena и пройдет их объединительный поединок. Для Жакиянова это будет первая защита титула WBA (Super), который он завоевал в феврале этого года после победы над американцем Роуши Уорреном раздельным решением судей.

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