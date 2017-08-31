Сергей Ковалев открывает академию бокса в Челябинске

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Экс-чемпион трех самых престижных версий в полутяжелом весе (WBA (Super)/IBF/WBO) Сергей Ковалев, похоже, определился с планами после завершения профессиональной карьеры. По информации «Известий», в ближайшее время знаменитый спортсмен объявит о строительстве собственной боксерской академии в родном Челябинске, которая будет расположена на ул. Российской, д. 159-В.

Компанию «ООО «Спортивный комплекс Сергея Ковалева «Крашер» 34-летний Ковалев и его партнеры Василий Данильченко и Иван Корниец учредили 23 декабря прошлого года. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Ковалев контролирует 52,5% компании, Корниец — 17,5%, Данильченко — 30%. Интересно, что последний также является генеральным директором компании ООО «Ресурс», которой владеет Вадим Гинер (75%) — сын президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера и руководитель компании Bluecastle Enterprises Limited, которой принадлежит футбольный клуб ЦСКА. Согласно опубликованной отчетности, Евгений Гинер указан как лицо, владеющее более чем 75% акций этой компании.

Сергей Ковалев подтвердил информацию о строительстве академии, однако отказался от более развернутого комментария и не стал называть сроки введения спортивного объекта в эксплуатацию. Источник, близкий к окружению боксера, рассказал, что школа бокса, скорее всего, откроется в конце 2018 — начале 2019 года, а занятия в ней будут либо бесплатными, либо по очень доступными ценам.

— Ковалев сам вырос в Челябинске и плохо понимал, чем заняться в детстве, — рассказал источник. — Он жил в неблагополучном районе, где всего его сверстники либо выпивали, либо принимали наркотики. Как Сергей сам написал в своей автобиографии, он тоже однажды попробовал из любопытства и с большим трудом смог освободиться от зависимости. До 12−13 лет он был предоставлен сам себе и занимался разными глупостями, которые могли довести его до тюрьмы или смерти. Только занятия боксом помогли ему выкарабкаться из ситуации и впоследствии получить шанс стать известным спортсменом. За свою карьеру Сергей заработал довольно приличные деньги, которые он никогда не тратил на дорогие машины, недвижимость или какую-то другую роскошь. Свои деньги он вкладывает в различные виды бизнеса, в том числе решил построить академию бокса для детей. Последнее больше похоже на благотворительность. Сергей считает, что его примеру могут последовать многие юные жители Челябинска, которым сейчас нечем заняться, учитывая, что в городе очень мало спортивных секций.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, Сергей Ковалев также является партнером в компании ООО «Независимая оценка», которая осуществляет деятельность по консультированию малого и среднего бизнеса (Сергей Ковалев — 40%, Звиади Пурцванидзе — 60%). Также боксер является единственным учредителем компании ООО «Крашер», которая осуществляет торговлю текстильными изделиями.

До 2008 года Ковалев выступал в любительском боксе, став чемпионом России (2005), серебряным (2006) и бронзовым (2007) призером чемпионата мира среди военнослужащих. В июле 2009-го Сергей дебютировал на профессиональном ринге в США и завершил первые девять боев победами в первом или втором раундах.

В начале 2011 года Ковалев завоевал свой первый чемпионский пояс по версии Североамериканской боксерской ассоциации (NABA), победив нокаутом кенийца Дугласа Отиено. В декабре 2011 года в Екатеринбурге состоялся бой Ковалева с чемпионом Азии по версии WBC россиянином Романом Симаковым, который закончился трагедией. После боя Симаков впал в кому и скончался в больнице, не приходя в сознание. Ковалеву были присуждены победа техническим нокаутом и звание чемпиона Азии по версии WBC. Сергей тяжело переживал смерть товарища по рингу. Следующий бой он посвятил памяти Симакова и вырученные деньги отправил его семье.

В 2012 году Ковалев начал тренироваться в зале знаменитого тренера Джона Дэвида Джексона, экс-чемпиона мира по версиям WBO и WBA. Под руководством Джексона Ковалев одержал знаковые победы над Дарнеллом Буном, Лайонеллом Томпсоном, Габриэлем Кампильо и получил право сразиться за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO с британцем Натаном Клеверли. В четвертом раунде судья остановил бой, присудив победу россиянину техническим нокаутом. После победы над Клеверли Ковалев провел две уверенные защиты пояса и получил право провести объединительный поединок с 49-летним Бернардом Хопкинсом. Наш боксер смог навязать свой темп опытному американцу, доминируя в каждом раунде. Закономерный итог боя — единогласная победа Ковалева, которая принесла ему два новых титула — по версиям IBF и WBA.

фоторепортаж Ковалев проиграл Андре Уорду в бое-реванше Российский боксер Сергей Ковалев проиграл техническим нокаутом американцу Андре Уорду. Бой, прошедший в Лас-Вегасе, был остановлен в восьмом раунде после атаки Уорда.

После этого Ковалев провел четыре успешных защиты своих титулов в боях с канадцем Жаном Паскалем (два боя), французом Наджибом Мохаммеди и представителем Республики Малави Айзеком Чилембе. Послужной список Ковалева был идеальным — 30 побед (26 нокаутом) и ни одного поражения.

В главном боксерском событии 2016 года Ковалев встретился с также непобедимым боксером — олимпийским чемпионом-2004 Андре Уордом. На кону стояли три пояса Ковалева и один пояс Уорда. По итогам напряженного 12-раундового противостояния единогласным решением судей победа была отдана американцу (114−113, 114−113, 114−113). Зрители освистали это решение судей, да и многие эксперты сошлись во мнении, что именно Ковалев, отправивший соперника в нокдаун во втором раунде, должен был быть признан победителем. Спустя семь месяцев боксеры провели реванш, победу в котором вновь одержал Уорд. Правда, этот поединок испортил рефери, остановивший бой в восьмом раунде, зафиксировав победу Уорда техническим нокаутом. На повторах было видно, что в ключевом эпизоде Андре нанес несколько ударов ниже пояса, которые и стали решающими. На момент остановки боя по запискам судей Уорд выигрывал у россиянина с минимальным преимуществом.

После второго поражения в карьере промоутеры Ковалева объявили, что Сергей проведет свой следующий бой 25 ноября в «Мэдисон-сквер-гарден», однако имя соперника до сих пор не названо. На днях Ковалев заявил, что подумывает о завершении карьеры.