Сергей Ковалев открывает академию бокса в Челябинске
Самый успешный российский боксер 2000-х вложил средства в строительство боксерской школы в родном городе.
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Компанию «ООО «Спортивный комплекс Сергея Ковалева «Крашер» 34-летний Ковалев и его партнеры Василий Данильченко и Иван Корниец учредили 23 декабря прошлого года. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Ковалев контролирует 52,5% компании, Корниец — 17,5%, Данильченко — 30%. Интересно, что последний также является генеральным директором компании ООО «Ресурс», которой владеет Вадим Гинер (75%) — сын президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера и руководитель компании Bluecastle Enterprises Limited, которой принадлежит футбольный клуб ЦСКА. Согласно опубликованной отчетности, Евгений Гинер указан как лицо, владеющее более чем 75% акций этой компании.
Сергей Ковалев подтвердил информацию о строительстве академии, однако отказался от более развернутого комментария и не стал называть сроки введения спортивного объекта в эксплуатацию. Источник, близкий к окружению боксера, рассказал, что школа бокса, скорее всего, откроется в конце 2018 — начале 2019 года, а занятия в ней будут либо бесплатными, либо по очень доступными ценам.
— Ковалев сам вырос в Челябинске и плохо понимал, чем заняться в детстве, — рассказал источник. — Он жил в неблагополучном районе, где всего его сверстники либо выпивали, либо принимали наркотики. Как Сергей сам написал в своей автобиографии, он тоже однажды попробовал из любопытства и с большим трудом смог освободиться от зависимости. До 12−13 лет он был предоставлен сам себе и занимался разными глупостями, которые могли довести его до тюрьмы или смерти. Только занятия боксом помогли ему выкарабкаться из ситуации и впоследствии получить шанс стать известным спортсменом. За свою карьеру Сергей заработал довольно приличные деньги, которые он никогда не тратил на дорогие машины, недвижимость или
Согласно выписки из ЕГРЮЛ, Сергей Ковалев также является партнером в компании ООО «Независимая оценка», которая осуществляет деятельность по консультированию малого и среднего бизнеса (Сергей Ковалев — 40%, Звиади Пурцванидзе — 60%). Также боксер является единственным учредителем компании ООО «Крашер», которая осуществляет торговлю текстильными изделиями.
До 2008 года Ковалев выступал в любительском боксе, став чемпионом России (2005), серебряным (2006) и бронзовым (2007) призером чемпионата мира среди военнослужащих. В июле 2009-го Сергей дебютировал на профессиональном ринге в США и завершил первые девять боев победами в первом или втором раундах.
В начале 2011 года Ковалев завоевал свой первый чемпионский пояс по версии Североамериканской боксерской ассоциации (NABA), победив нокаутом кенийца Дугласа Отиено. В декабре 2011 года в Екатеринбурге состоялся бой Ковалева с чемпионом Азии по версии WBC россиянином Романом Симаковым, который закончился трагедией. После боя Симаков впал в кому и скончался в больнице, не приходя в сознание. Ковалеву были присуждены победа техническим нокаутом и звание чемпиона Азии по версии WBC. Сергей тяжело переживал смерть товарища по рингу. Следующий бой он посвятил памяти Симакова и вырученные деньги отправил его семье.
В 2012 году Ковалев начал тренироваться в зале знаменитого тренера Джона Дэвида Джексона,
После этого Ковалев провел четыре успешных защиты своих титулов в боях с канадцем Жаном Паскалем (два боя), французом Наджибом Мохаммеди и представителем Республики Малави Айзеком Чилембе. Послужной список Ковалева был идеальным — 30 побед (26 нокаутом) и ни одного поражения.
В главном боксерском событии 2016 года Ковалев встретился с также непобедимым боксером — олимпийским чемпионом-2004 Андре Уордом. На кону стояли три пояса Ковалева и один пояс Уорда. По итогам напряженного 12-раундового противостояния единогласным решением судей победа была отдана американцу (114−113, 114−113, 114−113). Зрители освистали это решение судей, да и многие эксперты сошлись во мнении, что именно Ковалев, отправивший соперника в нокдаун во втором раунде, должен был быть признан победителем. Спустя семь месяцев боксеры провели реванш, победу в котором вновь одержал Уорд. Правда, этот поединок испортил рефери, остановивший бой в восьмом раунде, зафиксировав победу Уорда техническим нокаутом. На повторах было видно, что в ключевом эпизоде Андре нанес несколько ударов ниже пояса, которые и стали решающими. На момент остановки боя по запискам судей Уорд выигрывал у россиянина с минимальным преимуществом.
После второго поражения в карьере промоутеры Ковалева объявили, что Сергей проведет свой следующий бой 25 ноября в «Мэдисон-сквер-гарден», однако имя соперника до сих пор не названо. На днях Ковалев заявил, что подумывает о завершении карьеры.
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