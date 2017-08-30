Тайсон: Макгрегор отлично справился, рефери слишком быстро остановил бой
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон высоко оценил дебют Конора Макгрегора в профессиональном боксе.
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«Думаю, он отлично справился. Я бы поставил ему “5”. Парень никогда не делал этого прежде, но выстоял десять раундов. Стоило дать ему упасть, рефери слишком быстро остановил бой. Макгрегор способный, может заниматься боксом, если захочет. Я бы посоветовал ему вернуться в UFC, но если в боксе платят больше, я бы выбрал бокс», — сказал Тайсон в эфире SiriusXM.
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