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https://sport.mail.ru/news/boxing/30848704/
30 августа 2017, 22:47 | Бокс | Чемпионат.com

Тайсон: Макгрегор отлично справился, рефери слишком быстро остановил бой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон высоко оценил дебют Конора Макгрегора в профессиональном боксе.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Майк</span> <span class=error>Тайсон</span> высоко оценил дебют <span class=error>Конора</span> Макгрегора в профессиональном боксе. Увеличить
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Макгрегор проиграл Флойду Мейвезеру-младшему техническим нокаутом в десятом раунде.

«Думаю, он отлично справился. Я бы поставил ему “5”. Парень никогда не делал этого прежде, но выстоял десять раундов. Стоило дать ему упасть, рефери слишком быстро остановил бой. Макгрегор способный, может заниматься боксом, если захочет. Я бы посоветовал ему вернуться в UFC, но если в боксе платят больше, я бы выбрал бокс», — сказал Тайсон в эфире SiriusXM.
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