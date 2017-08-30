Президент AIBA отметил бойцовские качества казахстанских боксеров

Он отметил, что Казахстан стал одной из немногих стран, которая была представлена на турнире во всех десяти весовых категориях.

— Я был в Астане всего два месяца назад на финале Всемирной серии бокса WSB, который стал очередным подтверждением того, что казахстанская сторона умеет проводить спортивные события на самом высоком уровне. У ваших боксеров есть бойцовские качества и большое мастерство. Думаю, что у казахстанцев имеются все шансы выиграть медали турнира, — сказал Ву.

— Кого бы вы выделили в составе сборной Казахстана?

— Думаю, что у вас сильная команда. Бои показывают, что ваши боксеры хорошо подготовлены физически и обладают богатым техническим арсеналом. Казахстан — одна из немногих стран, которая была представлена на мировом чемпионате во всех десяти весовых категориях.

— Много разговоров о том, что на будущей Олимпиаде количество весов у мужчин может быть сокращено.

— Мы получили рекомендации от Международного олимпийского комитета (МОК) по увеличению количества весов у женщин. Думаю, что общее количество весов у мужчин может остаться прежним. Это вопрос, который еще на стадии обсуждения.

— Что вы скажете о темпах развития бокса в Казахстане?

— Казахстан всегда был страной, которая занимает лидерские позиции в мировом боксе. Тимур Кулибаев — отличный лидер для казахстанского спорта. С его приходом казахстанский бокс сделал несколько шагов вперед в своем развитии. Думаю, что если ваша страна продолжит придерживаться нынешнего вектора развития, у вас будет еще немало побед на самых крупных турнирах.