Леффлер рассказал, как Сондерс упустил шанс на бой с Головкиным
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер поделился мнением о ближайших планах GGG, сообщает Sports.kz.
В частности, Леффлер рассказал, что ждет его клиента в случае победы над мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) 16 сентября в
— В прошлом году у Сондерса был шанс подраться с Головкиным, когда Геннадий приезжал в Великобританию. Но в итоге нам пришлось драться с Келлом Бруком. Сейчас мы сконцентрированы на самом большом бое — с «Канело». Если Геннадий победит, тогда посмотрим, какие будут варианты. Может, мы встретимся с Сондерсом, а может, проведем реванш с «Канело», — сказал Леффлер.
Напомним, в этот же день, 16 сентября, Сондерс проведет в Лондоне бой с американцем Вилли
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