Леффлер рассказал, как Сондерс упустил шанс на бой с Головкиным

В частности, Леффлер рассказал, что ждет его клиента в случае победы над мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) 16 сентября в Лас-Вегасе. Одним из возможных вариантов станет объединительный бой с британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), владеющим поясом WBO.



— В прошлом году у Сондерса был шанс подраться с Головкиным, когда Геннадий приезжал в Великобританию. Но в итоге нам пришлось драться с Келлом Бруком. Сейчас мы сконцентрированы на самом большом бое — с «Канело». Если Геннадий победит, тогда посмотрим, какие будут варианты. Может, мы встретимся с Сондерсом, а может, проведем реванш с «Канело», — сказал Леффлер.



Напомним, в этот же день, 16 сентября, Сондерс проведет в Лондоне бой с американцем Вилли Монро-младшим (21−2, 6 КО). Команда британского боксера неоднократно говорила, что в случае победы он хочет встретиться с победителем боя Головкин — Альварес.