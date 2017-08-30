Жакиянов провел дуэль взглядов со своим следующим соперником

Дуэль взглядов состоялась по окончании пресс-конференции боксеров, которая прошла в Белфасте (Северная Ирландия).

Напомним, что поединок Жакиянов — Барнетт состоится 21 октября в Белфасте. На кону боя будут стоять титулы WBA, принадлежащий Жакиянову, и IBF, которым владеет Барнетт. Бой пройдет в легчайшем весе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">FACE OFF | <a href="https://twitter.com/ryanburnett01">@ryanburnett01</a> v Zhanat Zhakiyanov, IBF & Super WBA World Bantamweight Title unification - Oct 21 in Belfast! <a href="https://twitter.com/hashtag/BurnettZhakiyanov?src=hash">#BurnettZhakiyanov</a> <a href="https://t.co/O0bRyqsYWs">pic.twitter.com/O0bRyqsYWs</a></p>— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) <a href="https://twitter.com/MatchroomBoxing/status/902886373950181376">August 30, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>