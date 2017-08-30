Жакиянов провел дуэль взглядов со своим следующим соперником
Казахстанский боксер Жанат Жакиянов провел дуэль взглядов со своим следующим соперником ирландцем Райаном Барнеттом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Дуэль взглядов состоялась по окончании
Напомним, что поединок Жакиянов — Барнетт состоится 21 октября в Белфасте. На кону боя будут стоять титулы WBA, принадлежащий Жакиянову, и IBF, которым владеет Барнетт. Бой пройдет в легчайшем весе.
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