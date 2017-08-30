Жакиянов принял участие в фотосессии к бою с Барнеттом
Казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) попозировал с поясом WBA (Super) для
промо-кампании боя с североирландцем Райаном Барнеттом (17−0, 9 КО), сообщает Sports.kz.
Напомним, Барнетт также владеет поясом в легчайшем весе — IBF. Их объединительный поединок состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.38, победа Жакиянова — 3.48, ничья — 26.
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