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https://sport.mail.ru/news/boxing/30845760/
30 августа 2017, 16:52 | Бокс | Sports.kz

Жакиянов принял участие в фотосессии к бою с Барнеттом

Казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) попозировал с поясом WBA (Super) для промо-кампании боя с североирландцем Райаном Барнеттом (17−0, 9 КО), сообщает Sports.kz.

Напомним, Барнетт также владеет поясом в легчайшем весе — IBF. Их объединительный поединок состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.38, победа Жакиянова — 3.48, ничья — 26.

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Жакиянов и Барнетт провели дуэль взглядов

Жакиянов и Барнетт провели дуэль взглядов

По окончании пресс-конференции в Белфасте (Северная Ирландия) местный боксер Райан Барнетт (17−0, 9 КО), владеющий поясом IBF в легчайшем весе, и чемпион WBA (Super) казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) провели дуэль взглядов, сообщает Sports.kz.
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