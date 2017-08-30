Жакиянов и Барнетт провели дуэль взглядов
По окончании
пресс-конференции в Белфасте (Северная Ирландия) местный боксер Райан Барнетт (17−0, 9 КО), владеющий поясом IBF в легчайшем весе, и чемпион WBA (Super) казахстанец Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) провели дуэль взглядов, сообщает Sports.kz.
Напомним, этот объединительный бой состоится 21 октября в Белфасте. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.38, победа Жакиянова — 3.48, ничья — 26.
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