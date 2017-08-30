Стало известно, сколько соперник Ислама добирался до Астаны

По словам канадского журналиста Fightnews.ca Дэйва Спенсера, маршрут Монреаль — Астана занял у Кука 18 часов.



«Спасибо всем за любовь и поддержку, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть два титула», — написал Кук перед вылетом в Instagram.



Напомним, на кону этого поединка будут стоять титулы WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/badboycook13">@badboycook13</a> leaves tonight for 18 hour flight to Kazakhstan for fight vs Kanat Islam; no word whether he brought headgear in case he wins</p>— dave spencer (@fightnewscanada) <a href="https://twitter.com/fightnewscanada/status/902715291104403456">30 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>