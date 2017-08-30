Стало известно, сколько соперник Ислама добирался до Астаны
9 сентября в Астане состоится вечер бокса, хедлайнерами которого станут казахстанец Канат Ислам (24−0, 19 КО) и канадец Брэндон Кук (18−0, 11 КО), сообщает Sports.kz.
По словам канадского журналиста Fightnews.ca Дэйва Спенсера, маршрут Монреаль — Астана занял у Кука 18 часов.
«Спасибо всем за любовь и поддержку, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть два титула», — написал Кук перед вылетом в Instagram.
Напомним, на кону этого поединка будут стоять титулы WBO NABO и WBA
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