Трояновский заявил, что, возможно, выступит на вечере бокса с участием Поветкина
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский заявил, что, возможно, проведет свой очередной бой в ноябре в рамках вечера бокса в Москве, в котором примет участие супертяжеловеc экс-чемпион мира по версии WBA Александр Поветкин.
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Трояновский 1 июля в первом бою после потери титулов чемпиона мира победил итальянца Микеле Ди Рокко. На счету 37-летнего российского боксера 26 побед в 27 боях.
«Есть предварительное понимание по моему бою — это, скорее всего, будет в ноябре в Москве. Будет шоу, вечер бокса, где будет участвовать Поветкин. Возможно, я тоже там буду участвовать, но это еще пока не точно», — сказал Трояновский корреспонденту агентства «Р-Спорт» в телефонном разговоре.
«Я жду понимания, с кем мне надо боксировать, чтобы вновь побороться за титулы, чтобы стать обязательным претендентом. Возможно, мой бой состоится позже, не в ноябре в рамках вечера бокса, где участвует Поветкин. Пока мой соперник не определен. Мне надо снова пройти определенный путь, чтобы побоксировать за титул», — добавил собеседник агентства.
В декабре 2016 года Трояновский сенсационно проиграл Джулиусу Индонго из Намибии и потерял пояса IBF и IBO.
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