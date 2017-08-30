Трояновский заявил, что, возможно, выступит на вечере бокса с участием Поветкина

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Трояновский 1 июля в первом бою после потери титулов чемпиона мира победил итальянца Микеле Ди Рокко. На счету 37-летнего российского боксера 26 побед в 27 боях.

«Есть предварительное понимание по моему бою — это, скорее всего, будет в ноябре в Москве. Будет шоу, вечер бокса, где будет участвовать Поветкин. Возможно, я тоже там буду участвовать, но это еще пока не точно», — сказал Трояновский корреспонденту агентства «Р-Спорт» в телефонном разговоре.

«Я жду понимания, с кем мне надо боксировать, чтобы вновь побороться за титулы, чтобы стать обязательным претендентом. Возможно, мой бой состоится позже, не в ноябре в рамках вечера бокса, где участвует Поветкин. Пока мой соперник не определен. Мне надо снова пройти определенный путь, чтобы побоксировать за титул», — добавил собеседник агентства.

В декабре 2016 года Трояновский сенсационно проиграл Джулиусу Индонго из Намибии и потерял пояса IBF и IBO.