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https://sport.mail.ru/news/boxing/30844288/
30 августа 2017, 15:08 | Бокс | ТАСС

Боксеры Пакьяо и Хорн могут провести бой-реванш в 2018 году

ТАСС, 30 августа. Бой-реванш между филиппинским боксером Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном может пройти в 2018 году. Об этом сообщил промоутер Боб Арум, представляющий интересы Пакьяо, слова которого приводит портал Boxingscene.

<em>ТАСС 30 августа. </em><nobr>Бой-реванш</nobr> между филиппинским боксером <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> и австралийцем <span class=error>Джеффом</span> Хорном может пройти в 2018 году. Об этом сообщил промоутер Боб <span class=error>Арум</span> представляющий интересы <span class=error>Пакьяо</span> слова которого приводит портал Boxingscene. Увеличить
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Ранее сообщалось, что поединок между 38-летним филиппинцем и 29-летним австралийцем должен состояться 12 ноября текущего года в Брисбене.

«Мэнни еще не решил, когда лучше провести бой, — в этом году или в следующем, — сказал Арум. — Если он решит боксировать в 2018 году, мы подберем подходящего соперника для Хорна в этом году».

Бой между Пакьяо и Хорном за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг, которым владел филиппинец, прошел в Австралии 2 июля и завершился победой хозяина ринга по очкам решением судей. Позднее Пакьяо, который сразу после поединка согласился с решением судей, призвал WBO пересмотреть результат боя, однако независимые арбитры подтвердили победу Хорна.

В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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