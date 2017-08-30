Что помогло Жомарту Ержану победить двукратного чемпиона Европы

— Галым Калиевич, вчера в весовой категории до 49 кг встретились два боксера-левши — наш Ержан Жомарт и Василий Егоров из России, который является действующим чемпионом Европы. Можно ли сказать, что россиянин в этом бою недооценил казахстанца, начав поединок несколько самоуверенно?

— Нет, россиянин самоуверенным не был, — просто здесь уверенно действовал наш боксер. Когда Ержан пропускал удары, он не терялся, а тут же бил в ответ и весь бой держал ситуацию под контролем, чего не скажешь о его сопернике. Егоров после проведенной серии обязательно сам пропускал удары, начинал теряться, хвататься и обниматься. Было видно, что казахстанец к этому бою был очень хорошо готов именно психологически. Я видел его выступление на азиатском чемпионате в Ташкенте и скажу, что подготовка, конечно, сейчас у него отличается гораздо в лучшую сторону, — он уже как минимум призер чемпионата Мира, а может добиться и большего.



— В следующем бою Жомарт будет боксировать с кубинцем Хоанисом Архилагосом. Здесь у казахстанца есть шансы на победу?

— Это очень опытный соперник, видно, что приехавший на этот чемпионат в хорошей форме. Здесь, конечно, нас ожидает довольно интересный поединок, и все будет зависеть от самого Жомарта. Главное, чтобы он не расслабился в связи с тем, что уже смог завоевать медаль мирового чемпионата. Если наш парень не проявит самоуспокоенности и покажет тот же настрой, что был у него в четвертьфинале, то он вполне сможет победить.