Мейвезера изучат в Гарварде

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Во время подготовки к бою с Коннором Макгрегором, окрещенному участниками процесса «событием века», Флойд Мейвезер заявил, что этот поединок еще будут изучать как финансовый проект в Гарварде.

«Бизнес-решение, которое я совершил, будут изучать на занятиях в Гарварде. Поэтому, ребята, продолжайте верить всему, что обо мне говорят: «Он не умеет писать. Не умеет читать», — заявил Мейвезер.

— Продолжайте верить всему этому. Очевидно, я делаю что-то правильно, если я уже заработал $800 миллионов без финансовых вливаний.

Американский боксер сказал абсолютную правду. Но на самом деле он даже несколько преуменьшил масштаб случившегося. Мейвезер победил не только в финансовом плане, но и в спортивном, провернув трюк, который вряд ли прошел бы у кого-то другого.

Финансовый император.

Пусть доподлинно и неизвестно, умеет ли читать Мейвезер (конечно умеет), но что он точно умеет делать хорошо — считать. А планирует Флойд вообще на топ-уровне.

О бизнес-империи Мейвезера-младшего, важной частью которой являются его стрип-клуб Girl Collection (сам боксер называет его «клубом для джентльменов») и собственный бренд одежды ТМТ, везде написано уже очень много.

Он действительно сумел превратить свое имя в бренд и полностью оправдать придуманное самому себе прозвище — Money (деньги — «Газета.Ru»).

Кроме того, Мейвезер — сам себе промоутер с тех пор, как расторг соглашение с компанией Боба Арума.

В ведении агентства Флойда уже есть немало боксеров, серди которых есть и очень перспективные ребята.

Тратя, по словам своего финансового советника, $75 млн в год, Мейвезер продолжает год от года увеличивать свой капитал.

Коммерческий успех.

Само собой, бой с Макгрегором изначально был решением коммерческим. Это действительно гениальное бизнес-решение.

Легендарный боксер, не проигравший ни одного боя, пусть и закончивший пару лет назад карьеру, возвращается ради боя с без пяти минут легендой набирающих чуть ли не ежемесячно популярность смешанных единоборств в их главном дивизионе — UFC.

Какой поединок смог бы привлечь к себе большее внимание, чем бой с Макгрегором? Никакой.

Мейвезер-младший всем давно все доказал в боксе, он ушел непобедимым чемпионом, проведя поистине великую карьеру. Да, их бой с Мэнни Пакьяо несколько запоздал, но, честно говоря, на исход это вряд ли повлияло.

Флойд — гениальный боец, которого многие называют лучшим в истории бокса. Это всегда вкусовщина. Тяжело сравнивать Мохаммеда Али, Майка Тайсона, Роя Джонса-младшего и младшего Мейвезера, а также еще ряд очень сильных атлетов.

Но, в отличии от Джонса, Флойд не превратил бесспорно великую карьеру в фарс. И не превратит. Он не попадал в тюрьму, как Тайсон, гробя лучшие спортивные годы. Он не проигрывал, как Али, издержавшись и пытаясь заработать денег, будучи не в том возрасте и форме (хотя Мохаммед был на два года младше Мейвезера на момент своей схватки с Ларри Холмсом).

Мейвезер прочувствовал момент и сам проявил инициативу, начав кампанию по организации боя. Учитывая скромные и даже жалкие, в сравнении с оппонентом, заработки ирландца, вся игра шла по правилам американского боксера.

Но Макгрегор, само собой, был рад и с огромным энтузиазмом ухватился за представившийся шанс.

Результат боя для Коннора, по большому счету, не имел никакого значения, а все заявления о том, что он уничтожит Мейвезера — это даже не бравада, а дополнительное средство для раскрутки мероприятия.

Макгрегор не верил в победу, хотя и старался, но результатом для него стало не поражение техническим нокаутом в десятом раунде, а $30 млн гарантированного заработка за бой и еще свыше $70 млн в потенциале за рекламные права и мерчендайзинг.

Организаторы боя заработали на этом порядка космических $600 млн, а сам Мейвезер-младший к $100 млн гонорара добавит еще порядка $300 млн дополнительных денег от рекламы, трансляций и мерча!

Часовой боксерский поединок ценою свыше $1 млрд — это уже не фантастика, а реальность, и она стала таковой именно благодаря Мейвезеру.

Легенда бокса.

Но за всем этим хайпом вокруг коммерческого успеха мероприятия немного в тени остался еще один момент, спортивный.

Многие говорят о том, что спорта в этом бою было немного или не было вовсе. И хотя в каком-то смысле они правы, на деле они забывают об одной важной вещи.

Флойд Мейвезер-младший побил «вечный» рекорд великого Рокки Марчиано, который выиграл за свою карьеру 49 боев и не проиграл ни одного.

До поединка с Макгрегором у Мейвезера был такой же рекорд, а теперь на его счету 50 выигранных поединков при полном отсутствии поражений.

И важен не только сам факт установления этого важного достижения. Очень важно то, как Мейвезер его добился.

После боев с Пакьяо и Андре Берто в 2015 году у Флойда уже не оставалось вызовов в боксе, и он завершил на тот момент карьеру.

Конечно, можно было бы найти кого-то для еще одного поединка и уверенно разобраться с легким соперником, но что на это сказали бы люди?

А вот что: «Флойд выбрал себе “пушечное мясо”, “мальчика для битья”, чтобы превзойти рекорд легендарного Марчиано! Это дешевое, накрученное достижение».

В истории бы остались потом, конечно, только цифры, но осадок был бы виден еще очень и очень долго, и это не устраивало американца.

Теперь так не скажет никто!

Мейвезер вышел на ринг в 40-летнем возрасте против находящегося в самом соку 28-летнего чемпиона мира в суперретинговом бою, «битве века». Соперник Мейвезера был голоден, нанес 111 ударов (больше против Мейвезера за всю его карьеру выбросил только непобедимый на тот момент Канело Альварес), но все равно был избит!

Вот в чем гениальность Флойда! Для установления рекорда, он выбрал себе одновременно самого оптимального в коммерческом и при этом абсолютно безобидного в спортивном плане соперника и побил его, добившись всех своих целей!

Все знали, что Макгрегор никогда не был боксером, что смешанные единоборства — совсем другой жанр, что шансов у него почти нет.

В конце концов, если оборону Флойда не могли пробить такие люди, как Джуда, Чавес, Альварес, Пакьяо, то что тут было ловить Коннору, у которого, по боксерским меркам, нет удара?

Это все было очевидно до боя, это очевидно сейчас, но во время раскрутки поединка, мирового тура по Нью-Йорку, Торонто, Лондону и Лос-Анджелесу и самого боя в Лас-Вегасе, на всех словно была пелена, дымка. Все верили, хотели чуда, восхищались стойкостью и старательностью ирландца.

Если Мейвезер и обманул всех «событием века», то только в том, что ни разу не заговорил о рекорде Марчиано сам. Для него одержать пятидесятую победу и сделать это максимально красиво и эффектно было не менее важно, чем заработать горы денег.

Флойд победил во всем. И это решение действительно нужно изучать в Гарварде, но не только с точки зрения бизнеса, но и как великолепный спортивный проект.