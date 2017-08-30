Сын Мейвезера-младшего: Отец не вернётся на ринг, он уже старик

26 августа Флойд провёл бой против Конора Макгрегора, над которым одержал досрочную победу. По заверениям самого боксёра, этот бой был для него последним на профессиональном ринге.



Недавно Корауна спросили, есть ли шансы, что его отец проведёт реванш с Макгрегором, на что он ответил: «Нет шансов. Никакого реванша. Официально всё решено. Ему уже 40 лет, примите это. Он уже старик». Об этом сообщает TMZ Sports.