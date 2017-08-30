Толегенов: В Казахстане не скоро появятся боксеры уровня Головкина

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Мастер спорта международного класса Республики Казахстан по боксу Бахтияр Толегенов в интервью Prosports.kz рассказал, в чем заключается уникальность Геннадия Головкина.

— Я считаю Головкина самым талантливым и сильным боксером в мире. Мне в нем нравится абсолютно все — поведение, характер, трудолюбие. Для меня он и есть идеальный боксер. Единственное «но» — это возраст Геннадия. Я не думаю, что в ближайшем будущем у нас появятся боксеры уровня Головкина.

Когда я его впервые увидел, то он мне сразу понравился. Я не люблю боксеров, которые царапаются, обнимаются, в этом плане Геннадий чист. Он — реальный боец. Очень горд тем, что в Казахстане есть такой боксер.

— Ваш прогноз на бой Головкина с Альваресом?

— Я надеюсь, что Геннадий выиграет. Если в первых двух раундах Гена найдет ключ к Альваресу, то все, он «забьет» его. В ином случае бой может продлиться все 12 раундов, а там уже как судьи решат.

— Что думаете по поводу других наших бьющих боксеров: Левита и Алимханулы?

— Жанибек — настоящий казахский батыр. Может с любым разобраться. Я тоже возлагаю на него большие надежды.

Василий же должен доказать всем, что он лучший боксер в мире. Он очень талантлив. Если Левит будет также боксировать, как на Олимпиаде, то он станет чемпионом мира.

— Стоило ли возвращаться в сборную Данияру Елеусинову?

— Данияр — одаренный боксер. Он рожден для любительского бокса. Елеусинов, если тщательно подойдет к поединку, то сумеет по очкам любого обыграть.