Два боя против Кубы и один с Узбекистаном. Полное расписание полуфиналов ЧМ-2017 с участием казахстанских боксеров

В полуфиналах Казахстан представят шесть боксеров. Это Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Казахстан на ЧМ-2017 показал второй результат в своей истории по числу боксеров в полуфинале.

Так, казахстанцам предстоит провести два боя против кубинцев и один против Узбекистана. Полностью с расписанием боем можно ознакомиться ниже:

31 августа, начало в 22:00 по времени Астаны.

1. До 49 килограммов: Хоанис Архилагос (Куба) — Жомарт Ержан (Казахстан);.

2. До 49 килограммов: Юберхен Мартинес Ривас (Колумбия) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан);.

3. До 56 килограммов: Кайрат Ералиев (Казахстан) — Питер МакГрейл (Англия);.

4. До 56 килограммов: Гаурав Бидхури (Индия) — Дюк Раган (США);.

5. До 64 килограммов: Фрейдис Рохас (США) — Икболжон Холдаров (Узбекистан);.

6. До 64 килограммов: Ованес Бачков (Армения) — Энди Круз Гомез (Куба);.

7. До 75 килограммов: Абильхан Аманкул (Казахстан) — Камран Шахсуварлы (Азербайджан);.

8. До 75 килограммов: Александр Хижняк (Украина) — Трой Исли (США);.

9. До 91 килограмма: Евгений Тищенко (Россия) — Санжар Турсунов (Узбекистан);.

10. До 91 килограмма: Василий Левит (Казахстан) — Эрисланди Савон (Куба).

Битва между Кубой, Казахстаном и Узбекистаном, или кто из стран лидирует по числу боксеров в полуфинале ЧМ-2017.

1 сентября, начало в 22:00 по времени Астаны.

1. До 52 килограммов: Йосвани Вейтия (Куба) — Тамир Галанов (Россия);.

2. До 52 килограммов: Инкю Ким (Южная Корея) — Жасурбек Латипов (Узбекистан);.

3. До 60 килограммов: Ласаро Альварес (Куба) — Отар Ераносян (Грузия);.

4. До 60 килограммов: Дофржнямбуугийн Отгондалай (Монголия) — Софьян Умиа (Франция);.

5. До 69 килограммов: Шахрам Гиясов (Узбекистан) — Абылайхан Жусупов (Казахстан);.

6. До 69 килограммов: Абас Бароу (Германия) — Роньель Иглесиас (Куба);.

7. До 81 килограммов: Хулио Сесар ла Крус (Куба) — Карлос Андрес Мина Кайседо (Эквадор);.

8. До 81 килограммов: Джозеф Уорд (Ирландия) — Бектемир Меликузиев (Узбекистан);.

9. Свыше 91 килограмма: Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Фоку Арсен (Камерун);.

10. Свыше 91 килограмма: Джозеф Гудолл (Австралия) — Магомедрасул Юсуб оглы Меджидов (Азербайджан).

Напомним, в четвертьфиналах в дневной сессии Ержан победил россиянина Василия Егорова, Ералиев оказался сильнее представителя Германии Эль-Хага Омара, Аманкул одержал сенсационную победу над кубинцем Арленом Лопесом, а Левит взял верх над австралийцем Джейсоном Уотли. Видео боев Ержана, Ералиева и Левита можно посмотреть здесь, а сенсационную победу Аманкула тут.

В вечерней сессии Жусупов раздельным решением победил венесуэльца Габриэля Переса Маэстре, Альжанов раздельным решением судей проиграл Бектемиру Меликузиеву из Узбекистана, а Кункабаев взял верх над Баходиром Жалоловым из Узбекистана.