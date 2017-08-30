Действующая чемпионка мира по боксу скончалась в возрасте 26 лет

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Чемпионка мира по боксу в полулегком весе по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) Анжелик Дюшман скончалась в возрасте 26 лет, сообщает Geo.tv.

Отмечается, что французская спортсменка почувствовала недомогание во время одной из своих тренировок 28 августа. Девушка была доставлена в больницу, однако ее жизнь врачам спасти не удалось.

Согласно появившейся в различных СМИ информации, причиной смерти спортсменки стала внезапная эмболия легочной артерии, которая возникла из-за сильных физических нагрузок.

Карьера спортсменки складывалась удачно. Зимой 2015 года Дюшман стала двукратной чемпионкой Франции и завоевала золотую медаль на первенстве Европы, в мае 2016 выиграла чемпионат мира.

Дюшман не дожила до защиты своего чемпионского титула полтора месяца. Бой должен был состоятся 12 октября 2017 года в Монпелье.

Проблемы со здоровьем девушки могли передаться по наследству. Отец спортсменки, который также занимался боксом и становился чемпионом Франции, умер в 2013 году от сердечного приступа.

Смертельные случаи среди спортсменов, выступающих в различных видах единоборств, встречались и ранее.

В июле 2017 года боец ММА Доншэй Уайт скончался в результате травм, полученных в ходе боя. Для 37-летнего спортсмена этот поединок был первым с 2015 года. По информации Sherdog.com, смертельный для спортсмена-любителя поединок состоялся 15 июля в американском Льюисвилле (штат Кентукки) в рамках турнира Hardrock MMA 90, соперником супертяжеловеса стал Рики Мьюз.

В ходе второго раунда Уайт пропустил целую серию мощных ударов, после чего судья остановил встречу для оказания срочной медицинской помощи пострадавшему, которая на несколько секунд привела бойца в чувство — он сумел подняться и проследовать в подтрибунное помещение, однако спустя пару шагов упал без сознания. Вскоре 37-летний спортсмен был доставлен больницу, где через некоторое время скончался.

В схожих обстоятельствах ушел из жизни 34-летний канадский боец Тим Хаг, в свое время выступавший в организации UFC: трагедия произошла в середине июня. В ходе боя с соотечественником Адамом Брейдвудом, известным в прошлом игроком в американский футбол, Хаг был отправлен в тяжелейший нокаут — врачи на время привели спортсмена в сознание, однако уже в раздевалке он опять упал на пол без чувств.

Тима срочно доставили в клинику с внутричерепным кровотечением в состоянии комы, но спустя пару часов медики были вынуждены констатировать смерть бойца.

Весной 2017 года Шотландский спортсмен Джордан Коу, занимавшийся тайским боксом, скончался во время сгонки веса в Таиланде, куда он прибыл в рамках подготовки к участию в поединке на турнире в Камбодже.

Коу был найден мертвым 26 марта в Таиланде в специальном костюме для сгонки. Температура воздуха на улице в тот момент достигла 30 градусов.

Тренер бойца Критчай Критнок рассказал полиции, что тот пытался согнать еще три килограмма для воскресного поединка, чтобы уложиться в весовую категорию до 61 кг перед боем, который должен был состояться через несколько дней.

Цитата Случались подобные трагедии, к сожалению, и в России. Так, в 2011 году в результате травм, полученных во время боксерского поединка с Сергеем Ковалевым, одним из известнейших на данный момент отечественных представителей этого вида спорта, скончался 27-летний Роман Симаков.

Роман сумел подняться с ринга, однако спустя несколько секунд у него подкосились ноги, и он потерял сознание.

Спортсмен, который, как выяснилось позже, впал в кому, в срочном порядке был доставлен в больницу. Медики попытались спасти жизнь Роман, проведя длительную операцию на мозге пострадавшего спортсмена, однако к успеху она не привела. Симаков скончался через три дня после поединка.

Сергей Ковалев, в бою с которым Симаков получил несовместимые с жизнь травмы, в 2016 году отдал родителям боксера весь свой гонорар, полученный за победу над Айзеком Чилембу из Малави. Сумма пожертвования составила $1 млн.