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30 августа 2017, 13:12 | Бокс | Lenta.Ru

Владимир Кличко написал книгу

Украинский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко написал книгу. Об этом сообщает портал «Корреспондент.net».

Украинский боксер бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир <span class=error>Кличко</span> написал книгу. Об этом сообщает портал Корреспондент.net. Увеличить
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Презентация прошла 29 августа в Берлине. Книга написана и издана на немецком языке и называется Challenge Management («Управление вызовами»). Труд посвящен экономике и бизнес-процессам. Завершивший карьеру 41-летний боксер делится секретами своей личной философии, а также объясняет, какие методы и способы, применяемые в бизнесе, помогли ему преодолеть трудности и достигнуть целей.

На презентации Кличко заявил, что находится в начале второй карьеры, которая должна стать «не менее захватывающей, чем первая». Бывший боксер также отметил, что собирается сконцентрироваться на корпоративном дизайне и философии марки «Кличко».

О завершении карьеры украинец объявил 3 августа. Кличко одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Впервые он стал чемпионом мира в 2000 году. С 2006 года Кличко-младший удерживал мировые титулы, пока не потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.
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