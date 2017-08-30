Владимир Кличко написал книгу

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Презентация прошла 29 августа в Берлине. Книга написана и издана на немецком языке и называется Challenge Management («Управление вызовами»). Труд посвящен экономике и бизнес-процессам. Завершивший карьеру 41-летний боксер делится секретами своей личной философии, а также объясняет, какие методы и способы, применяемые в бизнесе, помогли ему преодолеть трудности и достигнуть целей.

На презентации Кличко заявил, что находится в начале второй карьеры, которая должна стать «не менее захватывающей, чем первая». Бывший боксер также отметил, что собирается сконцентрироваться на корпоративном дизайне и философии марки «Кличко».