Оскар Де Ла Хойя: В бою Головкина и Альвареса фанаты узнают настоящий вкус бокса

— Только Мэйвезер знает, почему [бой с Макгрегором] продлился 10 раундов. Очевидно, что Флойд не самый большой панчер. Будь на его месте «Канело», поединок продлился бы один раунд. Думаю, 16 сентября фанаты боев узнают настоящий вкус бокса, — сказал Де Ла Хойя в интервью Boxnation.