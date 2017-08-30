Оскар Де Ла Хойя: В бою Головкина и Альвареса фанаты узнают настоящий вкус бокса
Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя уверен, что бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса выйдет куда более интересным и конкурентным, чем поединок Флойд Мэйвезер — Конор Макгрегор, сообщает Sports.kz.
— Только Мэйвезер знает, почему [бой с Макгрегором] продлился 10 раундов. Очевидно, что Флойд не самый большой панчер. Будь на его месте «Канело», поединок продлился бы один раунд. Думаю, 16 сентября фанаты боев узнают настоящий вкус бокса, — сказал Де Ла Хойя в интервью Boxnation.
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