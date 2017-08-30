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https://sport.mail.ru/news/boxing/30842117/
30 августа 2017, 12:41 | Бокс | Чемпионат.com

Котто: В декабре проведу бой с лучшим из доступных соперников

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Мигель Котто в очередной раз подтвердил, что в декабре проведёт свой последний поединок на профи-ринге, после которого завершит карьеру.

Пуэрториканец надеется заполучить именитого соперника в прощальном бою.

Титул WBO Котто завоевал 26 августа в поединке с японцем Йосихиро Камегаи, которого победил единогласным решением судей.

«Посмотрим, как будут развиваться события. Мы сделаем то, что должны сделать. В октябре вернёмся в тренировочный зал Wild Card и насладимся оставшимся временем, а в декабре встретимся с лучшим из доступных соперников, чтобы дать ещё одну битву болельщикам», — цитирует Котто BoxingScene.
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