Котто: В декабре проведу бой с лучшим из доступных соперников

Пуэрториканец надеется заполучить именитого соперника в прощальном бою.



Титул WBO Котто завоевал 26 августа в поединке с японцем Йосихиро Камегаи, которого победил единогласным решением судей.



«Посмотрим, как будут развиваться события. Мы сделаем то, что должны сделать. В октябре вернёмся в тренировочный зал Wild Card и насладимся оставшимся временем, а в декабре встретимся с лучшим из доступных соперников, чтобы дать ещё одну битву болельщикам», — цитирует Котто BoxingScene.