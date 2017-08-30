Тренер «Канело» назвал главный фактор, который определит победителя в бою с Головкиным
Тренер мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса Эдди Рейносо назвал главный фактор, который, по его мнению, определит победителя в предстоящем поединке его подопечного против чемпиона WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.
«Этот бой — огромное событие для Мексики. С тех пор, как состоялся (четвертый) поединок Маркеса и Пакьяо, здесь не было такого ажиотажа. Стили «Канело» и Геннадия определенно друг друга протестируют, но что заставляет меня гордиться, так это то, что иностранные боксеры копируют наш мексиканский стиль.
Такой бой вполне может перерасти в трилогию, он вернет боксу прежний авторитет. А победит тот, кто лучше сумеет приспособиться к сопернику в поединке. Мы знаем, что Головкин очень силен, но Сауль лучший боксер, и его время пришло, — приводит слова Рейносо vRINGe.com.
Напомним, что поединок между боксерами состоится 16 сентября в
Сформирован и андеркарт вечера бокса Головкин — Альварес для показа на PPV (платные трансляции), процент от продажи которых также пойдет боксерам.
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