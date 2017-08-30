Максим Власов: У Головкина плохая защита. В бою с Канело это может сказаться
Российский боксер Максим Власов, выступающий в первом тяжелом весе, объяснил, как чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину стоит построить бой против Сауля Альвареса.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что поединок пройдет 16 сентября.
— Нет опасений за Геннадия Головкина перед его поединком с Саулем Альваресом? В равном бою судьи могут отдать предпочтение мексиканцу.
— В принципе, такое возможно. Геннадий сам бьет хорошо, и многие говорят, что очень больно. Но пропускает он тоже очень много. Это может сказаться к концу боя, если он сам не нокаутирует Альвареса. Подозреваю, что в таком случае, все сложится для него не очень хорошо.
— Как Головкин проявил себя в последних боях — с Келлом Бруком и Дэнни Джейкобсом?
— Головкин много пропускал. Защита у него плохая. У судей зачастую есть основания отдавать раунды сопернику. Брук — боксер техничный. Он выбрасывает многоударные комбинации. Я не очень хорошо помню тот бой, но, кажется, Брук выглядел прилично. Сказалась разница в мощи и габаритах.
С Джейкобсом тоже был непростой бой. Немало ударов Геннадий пропустил, но
— Стал ли Альварес сильнее за последние два года?
— Не так внимательно слежу за его карьерой. Не наблюдал за его прогрессом.
— Как Геннадию нужно провести бой, чтобы судьи не отдали победу Альваресу?
—
— Боюсь, что если не нокаут, судьи придумают что угодно.
— Вполне возможно.
— Допустим, бой получился равным.
— Скорее всего, победу отдадут Альваресу. Но Геннадий уже авторитет себе заработал. Совсем уж беспредельного решения не будет.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter