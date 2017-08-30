Максим Власов: У Головкина плохая защита. В бою с Канело это может сказаться

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Напомним, что поединок пройдет 16 сентября.

— Нет опасений за Геннадия Головкина перед его поединком с Саулем Альваресом? В равном бою судьи могут отдать предпочтение мексиканцу.

— В принципе, такое возможно. Геннадий сам бьет хорошо, и многие говорят, что очень больно. Но пропускает он тоже очень много. Это может сказаться к концу боя, если он сам не нокаутирует Альвареса. Подозреваю, что в таком случае, все сложится для него не очень хорошо.

— Как Головкин проявил себя в последних боях — с Келлом Бруком и Дэнни Джейкобсом?

— Головкин много пропускал. Защита у него плохая. У судей зачастую есть основания отдавать раунды сопернику. Брук — боксер техничный. Он выбрасывает многоударные комбинации. Я не очень хорошо помню тот бой, но, кажется, Брук выглядел прилично. Сказалась разница в мощи и габаритах. Все-таки Брук поднялся на две весовые категории. Этот и определило результат.

С Джейкобсом тоже был непростой бой. Немало ударов Геннадий пропустил, но все-таки дожал оппонента.

— Стал ли Альварес сильнее за последние два года?

— Не так внимательно слежу за его карьерой. Не наблюдал за его прогрессом.

— Как Геннадию нужно провести бой, чтобы судьи не отдали победу Альваресу?

— Во-первых, нужно лучше защищаться. Я не думаю, что подготовка его изменилась и не уверен, что Абель Санчес знает, как научить боксера грамотно защищаться. Во-вторых, нужно больше выбрасывать ударов, а не выцеливать один жесткий удар. Много атаковать и уж потом наносить акцентированный удар. Ну, и стараться нокаутировать.

— Боюсь, что если не нокаут, судьи придумают что угодно.

— Вполне возможно.

Цитата Все-таки Альварес — оберегаемый и ведомый боксер, из которого делают суперзвезду…

— Допустим, бой получился равным.

— Скорее всего, победу отдадут Альваресу. Но Геннадий уже авторитет себе заработал. Совсем уж беспредельного решения не будет.