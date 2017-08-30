Лапин: Влодарчик готовится к бою с чемпионом IBF Гассиевым под конец октября
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Команда поляка Кшиштофа Влодарчика выстроила подготовку к бою с чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым под конец октября, заявил агентству «Р-Спорт» тренер Влодарчика Федор Лапин.
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По итогам прошедшей в июле в Монако жеребьевки в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии встретятся Гассиев и Влодарчик. Для россиянина этот бой станет обязательной защитой пояса IBF. При этом только у этой пары боксеров, в отличие от трех остальных, не объявлена дата поединка.
«Мы готовимся под конец октября. Мы сейчас в горах в Закопане, с прошлой недели мы начали активную подготовку. Мы раньше тоже тренировались, но сейчас именно активное ОФП, — сказал Лапин по телефону. — Система подготовки та же, что и всегда. Просто мы меняем
В активе 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом), 35-летний
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