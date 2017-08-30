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30 августа 2017, 12:12 | Бокс | Р-Спорт

Лапин: Влодарчик готовится к бою с чемпионом IBF Гассиевым под конец октября

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Команда поляка Кшиштофа Влодарчика выстроила подготовку к бою с чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым под конец октября, заявил агентству «Р-Спорт» тренер Влодарчика Федор Лапин.

<em>МОСКВА 30 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> </em>Команда поляка Кшиштофа Влодарчика выстроила подготовку к бою с чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином <span class=error>Муратом</span> <span class=error>Гассиевым</span> под конец октября заявил агентству Р-Спорт тренер Влодарчика Федор <span class=error>Лапин</span>. Увеличить
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По итогам прошедшей в июле в Монако жеребьевки в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии встретятся Гассиев и Влодарчик. Для россиянина этот бой станет обязательной защитой пояса IBF. При этом только у этой пары боксеров, в отличие от трех остальных, не объявлена дата поединка.

«Мы готовимся под конец октября. Мы сейчас в горах в Закопане, с прошлой недели мы начали активную подготовку. Мы раньше тоже тренировались, но сейчас именно активное ОФП, — сказал Лапин по телефону. — Система подготовки та же, что и всегда. Просто мы меняем что-то под состояние боксера — что было 10 лет назад и сейчас… По началу тренировок могу сказать, что он готов намного лучше, чем перед последними боями. У него высокая мотивация сейчас».

В активе 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом), 35-летний экс-чемпион WBC и IBF Влодарчик на профессиональном ринге одержал 53 победы (37 нокаутом) при трех поражениях и ничьей.
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