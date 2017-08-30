Санчес: Головкину нужно уничтожить Альвареса
Известный тренер Абель Санчес, который тренирует чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, считает, что предстоящий бой с Саулем Альваресом будет знаковым для его подопечного.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча этих боксеров состоится 16 сентября в
«Все большие бои проходят в Вегасе. У Геннадия никогда не было такого боя. Это поединок за мировое господство. Средний вес всегда был дивизионом славы, поэтому победитель этого боя будет суперзвездой.
Геннадию нужно избить Альвареса, уничтожить его, уничтожить ту ауру, которая окружает его на данный момент", — цитирует Санчеса BoxingScene.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter