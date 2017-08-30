Санчес: Головкину нужно уничтожить Альвареса

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Встреча этих боксеров состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Все большие бои проходят в Вегасе. У Геннадия никогда не было такого боя. Это поединок за мировое господство. Средний вес всегда был дивизионом славы, поэтому победитель этого боя будет суперзвездой.

Геннадию нужно избить Альвареса, уничтожить его, уничтожить ту ауру, которая окружает его на данный момент", — цитирует Санчеса BoxingScene.