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30 августа 2017, 11:59 | Бокс | Prosports.kz

Санчес: Головкину нужно уничтожить Альвареса

Известный тренер Абель Санчес, который тренирует чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, считает, что предстоящий бой с Саулем Альваресом будет знаковым для его подопечного.

Известный тренер <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> который тренирует чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> считает что предстоящий бой с <span class=error>Саулем</span> Альваресом будет знаковым для его подопечного. Увеличить
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Встреча этих боксеров состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Все большие бои проходят в Вегасе. У Геннадия никогда не было такого боя. Это поединок за мировое господство. Средний вес всегда был дивизионом славы, поэтому победитель этого боя будет суперзвездой.

Геннадию нужно избить Альвареса, уничтожить его, уничтожить ту ауру, которая окружает его на данный момент", — цитирует Санчеса BoxingScene.

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