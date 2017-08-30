Действующая чемпионка мира по боксу умерла в 26 лет
Чемпионка мира по боксу в полулегком весе по версии Всемирной боксерской федерации (WBF), француженка Анжелик Дюшман умерла в возрасте 26 лет. Об этом сообщает сайт Geo.tv.
29 августа спортсменке стало плохо во время тренировки.
Ей сделали массаж сердца, после чего отправили в больницу, но врачи не сумели спасти девушку. По предварительным данным, причиной смерти послужила эмболия легочной артерии.
В мае 2017 года Дюшман завоевала титул чемпионки мира и должна была провести следующий бой в октябре.
Отец девушки был чемпионом Франции по боксу и умер в 2013 году от сердечного приступа.
В марте 2017 года шотландский боксер Джордан Коу умер
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