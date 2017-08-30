Казахстан на ЧМ-2017 показал второй результат в своей истории по числу боксеров в полуфинале

В полуфиналах ЧМ-2017 Казахстан представят шесть боксеров. Это Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Лучшим же результатом казахстанских боксеров является выход восьми спортсменов в полуфиналы соревнований. Произошло это на чемпионате мира 2013 года, который прошел в Алматы.

Битва между Кубой, Казахстаном и Узбекистаном, или кто из стран лидирует по числу боксеров в полуфинале ЧМ-2017.

2013-й, Алматы, восемь полуфиналистов: «золото» — Биржан Жакыпов, Мерей Акшалов, Данияр Елеусинов, Жанибек Алимханулы, «серебро» — Адильбек Ниязымбетов, Иван Дычко, «бронза» — Кайрат Ералиев, Берик Абдрахманов.

2005-й, Мяньяна (КНР), пять: «золото» — Серик Сапиев, Ердос Джанбергенов. «Бронза» — Биржан Жакыпов, Мират Сарсембаев, Бахтияр Артаев.

2011-й, Баку (Азербайджан), четыре: «серебро» — Серик Сапиев, Адильбек Ниязымбетов, «бронза» — Гани Жайлауов, Иван Дычко.

2007-й, Чикаго (США), четыре: «золото» — Серик Сапиев, бронза — Канат Ислам, Бахтияр Артаев, Еркебулан Шыналиев.

1999-й, Хьюстон (США), три: «золото» — Булат Джумадилов, «серебро» — Мухтархан Дильдабеков, «бронза» — Ермахан Ибраимов.

2015-й, Доха (Катар), два: «серебро» — Данияр Елеусинов, Иван Дычко.

2003-й, Бангкок (Таиланд), два: «золото» — Галиб Джафаров, Геннадий Головкин.

1997-й, Берлин (Германия), два: «серебро» — Булат Жумадилов, «бронза» — Василий Жиров.

1995-й, Будапешт (Венгрия), два: «серебро» — Ермахан Ибраимов, «бронза» — Булат Жумадилов.

2009-й, Милан (Италия), один: «бронза» — Серик Сапиев.

2001-й, Белфаст (Северная Ирландия), один: «серебро» — Галиб Джафаров.

1993-й, Тампер (Финляндия), один: «бронза» — Василий Жиров.

Напомним, что поединки этой стадии состоятся 31 августа и 1 сентября. В дневной сессии Жомарт Ержан в четвертьфинале победил россиянина Василия Егорова, Кайрат Ералиев оказался сильнее представителя Германии Эль-Хага Омара, Абильхан Аманкул одержал сенсационную победу над кубинцем Арленом Лопесом, а Василий Левит взял верх над австралийцем Джейсоном Уотли. Видео боев Ержана, Ералиева и Левита можно посмотреть здесь, а сенсационную победу Аманкула тут.

В вечерней сессии Жусупов раздельным решением победил венесуэльца Габриэля Переса Маэстре, Альжанов раздельным решением судей проиграл Бектемиру Меликузиеву из Узбекистана, а Кункабаев взял верх над Баходиром Жалоловым из Узбекистана.