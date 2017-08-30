Головкин вернулся в ТОП-5 рейтинга P4P по версии BoxRec
Известный сайт боксерской статистики BoxRec.com обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound), пишет Sports.kz.
Первую тройку составляют Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд и Андре Уорд. Далее в рейтинге расположились Василий Ломаченко и Геннадий Головкин, вернувшийся с шестой на пятую строку.
Остальные позиции ТОП-10 выглядят так:
6. Энтони Джошуа
7. Луис Нери
8. Джефф Хорн
9. Мигель Бречельт
10. Кит Турман.
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