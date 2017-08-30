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https://sport.mail.ru/news/boxing/30841086/
30 августа 2017, 11:21 | Бокс | Sports.kz

Головкин вернулся в ТОП-5 рейтинга P4P по версии BoxRec

Известный сайт боксерской статистики BoxRec.com обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound), пишет Sports.kz.

Первую тройку составляют Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд и Андре Уорд. Далее в рейтинге расположились Василий Ломаченко и Геннадий Головкин, вернувшийся с шестой на пятую строку.

Остальные позиции ТОП-10 выглядят так:
6. Энтони Джошуа
7. Луис Нери
8. Джефф Хорн
9. Мигель Бречельт
10. Кит Турман.

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