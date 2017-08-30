Белорусские атлеты завершили свое выступление на ЧМ по боксу в Гамбурге

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Сборная была представлена тремя спортсменами: Евгением Кармильчиком (весовая категория — 49 кг), Владиславом Смягликовым (91 кг) и Михаилом Долголевцем (81 кг). Первым из белорусской дружины на ринг мирового форума ступил Евгений Кармильчик, который проиграл единогласным решением судей пуэрториканцу Оскару Колаццо — 0:5. Далее боксировал Владислав Смяглков, победивший атлета из Таджикистана Джахона Курбонова. В следующем поединке против спортсмена из Нидерландов Роя Корвинга белорус уступил раздельным решением судей — 3:2.

В стартовом бою Михаил Долголевец оказался сильнее итальянца Валентино Манфредония — 4:1, однако закрепить успех в четвертьфинальной схватке с трехкратным чемпионом Европы, двукратным медалистом мировых форумов ирландцем Джо Уордом белорусу не удалось.

Чемпионат мира по боксу в Гамбурге завершится 3 сентября. Медали соревнований в десяти весовых категориях разыгрывают 243 спортсмена, представляющие 75 стран. Максимальным количеством участников (по 10 боксеров) представлены три команды — Германии, Казахстана и Узбекистана. Следующий мировой форум пройдет в России в 2019 году.