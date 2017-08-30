Боб Арум: Поединок Ломачено и Ригондо состоится 9 декабря
Поединок между чемпионом мира по версии WBO в первом легком весе украинцем Василием Ломаченко и обладателем титула WBA (Super) в первом полулегком весе кубинцем Гильермо Ригондо состоится 9 декабря. Об этом заявил промоутер Боб Арум, слова которого приводит Аllboxing.ru.
«Ни о чем нельзя говорить на 100 процентов до тех пор, пока это не произойдет. Но этот бой произойдет 9 декабря», — сказал Арум.
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