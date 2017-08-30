Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30839446/
30 августа 2017, 9:22 | Бокс | ТАСС

Кремлев: Cудьи на чемпионате мира по боксу творят, что хотят

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Судейство на чемпионате мира по боксу в немецком Гамбурге недостаточно квалифицированное. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее Кремлев сообщил, что российская команда подала протест на судейство в двух поединках мирового первенства.

«Судейство похабное. Надеюсь, что после того, как пройдет внеочередной конгресс АИБА [Международной ассоциации бокса] в Дубае, все наладится. Сейчас творится бардак в АИБА, и судьи творят, что хотят», — сказал Кремлев.

В настоящий момент борьбу за медали на чемпионате мира продолжают олимпийский чемпион Евгений Тищенко (весовая категория до 91 кг) и Тамир Галанов (до 52 кг), которые вышли в полуфинал.

Мировое первенство завершится 2 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Генеральный секретарь федерации: Сборная России по боксу провалила ЧМ

Генеральный секретарь федерации: Сборная России по боксу провалила ЧМ

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная России провально выступает на чемпионате мира по боксу в Гамбурге. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Еще 7 новостей  Все новости

Порядка 1,5 тысячи российских спортсменов сдали допинг-пробы в 2016 году

Генсек федерации: сборная России по боксу провалила ЧМ

Сорокин: вопрос покупки российскими каналами прав на показ ЧМ-2018 решится до конца года

Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на этапе Мирового вызова в Загребе