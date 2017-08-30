Кремлев: Cудьи на чемпионате мира по боксу творят, что хотят

Ранее Кремлев сообщил, что российская команда подала протест на судейство в двух поединках мирового первенства.

«Судейство похабное. Надеюсь, что после того, как пройдет внеочередной конгресс АИБА [Международной ассоциации бокса] в Дубае, все наладится. Сейчас творится бардак в АИБА, и судьи творят, что хотят», — сказал Кремлев.

В настоящий момент борьбу за медали на чемпионате мира продолжают олимпийский чемпион Евгений Тищенко (весовая категория до 91 кг) и Тамир Галанов (до 52 кг), которые вышли в полуфинал.

Мировое первенство завершится 2 сентября.