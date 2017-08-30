Битва между Кубой, Казахстаном и Узбекистаном, или кто из стран лидирует по числу боксеров в полуфинале ЧМ-2017

Первое место в этом списке занимает Куба, семь боксеров которой будут биться за выход в финал мирового первенства. Это Хоанис Архилагос (до 49 килограммов), Йосвани Вейтия (до 52 килограммов), Ласаро Альварес (до 60 килограммов), Энди Круз Гомез (до 64 килограммов), Роньель Иглесиас (до 69 килограммов), Хулио Сесар ла Крус (до 81 килограмма) и Эрисланди Савон (до 91 килограмма).

У Казахстана и Узбекистана по шесть представителей на этой стадии.

Казахстан: Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Узбекистан: Хасанбой Дусматов (до 49 килограммов), Жасурбек Латипов (до 52 килограммов), Икболжон Холдаров (до 64 килограммов), Шахрам Гиясов (до 69 килограммов), Бектемир Меликузиев (до 81 килограмма) и Санжар Турсунов (до 91 килограмма).

Четвертое место в этом списке занимает сборная США, от которой борьбу за медали продолжают три спортсмена: Дюк Раган (до 56 килограммов), Фрейдис Рохас (до 64 килограммов) и Трой Исли (до 75 килограммов).

По два боксера у России: Тамир Галанов (до 52 килограммов), Евгений Тищенко (до 91 килограмма) и Азербайджана: Камран Шахсуварлы (до 75 килограммов), Магомедрасул Юсуб оглы Меджидов (свыше 91 килограмма).

По одному представителю на ЧМ-2017 осталось у Колумбии: Юберхен Мартинес Ривас (до 49 килограммов), Англии: Питер МакГрейл (до 56 килограммов), Индии: Гаурав Бидхури (до 56 килограммов), Армении: Ованес Бачков (до 64 килограммов), Украины: Александр Хижняк (до 75 килограммов), Южной Кореи: Инкю Ким (до 52 килограммов), Грузии: Отар Ераносян (до 60 килограммов), Монголии: Доржнямбуугийн Отгондалай (до 60 килограммов), Франции: Софьян Умиа (до 60 килограммов), Германии: Абас Бароу (до 69 килограммов), Эквадора: Карлос Андрес Мина Кайседо (до 81 килограмма), Ирландии: Джозеф Уорд (до 81 килограмма), Камеруна: Фоку Арсен (свыше 91 килограмма) и Австралии: Джозеф Гудолл (свыше 91 килограмма).

Напомним, что поединки этой стадии состоятся 31 августа и 1 сентября. В дневной сессии Жомарт Ержан в четвертьфинале победил россиянина Василия Егорова, Кайрат Ералиев оказался сильнее представителя Германии Эль-Хага Омара, Абильхан Аманкул одержал сенсационную победу над кубинцем Арленом Лопесом, а Василий Левит взял верх над австралийцем Джейсоном Уотли. Видео боев Ержана, Ералиева и Левита можно посмотреть здесь, а сенсационную победу Аманкула тут.

В вечерней сессии Жусупов раздельным решением победил венесуэльца Габриэля Переса Маэстре, Альжанов раздельным решением судей проиграл Бектемиру Меликузиеву из Узбекистана, а Кункабаев взял верх над Баходиром Жалоловым из Узбекистана.