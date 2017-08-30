Атлетическая комиссия штата Невада запретила Макгрегору проводить бои до 26 октября
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт. Ирландский боец MMA Конор Макгрегор лишен возможности проводить бои до 26 октября после поражения от американского боксера Флойда Мэйуэзера, сообщается на официальном сайте Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мэйуэзер в субботу в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом Макгрегора в десятом раунде. В примечании к результату поединка указано, что Макгрегор отстранен до 26 октября. Как отмечают СМИ, ирландец не сможет участвовать в поединках, спаррингах и даже тренировочном процессе по медицинским показаниям.
Чемпион UFC Макгрегор провел 24 поединка в ММА, одержав 21 победу и потерпев три поражения.
Официальный гонорар Макгрегора (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составил 30 миллионов долларов. После поединка ирландец заявил журналистам, что теперь он «обеспечен деньгами на всю оставшуюся жизнь», но при этом на вопрос, вернется ли он в UFC, ответил: «Конечно».
После боя Макгрегора с Мэйуэзером российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что 30 декабря хотел бы провести поединок с ирландцем и призвал UFC это организовать.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter