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https://sport.mail.ru/news/boxing/30838921/
30 августа 2017, 9:28 | Бокс | Р-Спорт

Атлетическая комиссия штата Невада запретила Макгрегору проводить бои до 26 октября

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт. Ирландский боец MMA Конор Макгрегор лишен возможности проводить бои до 26 октября после поражения от американского боксера Флойда Мэйуэзера, сообщается на официальном сайте Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).

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© AFP 2017

Мэйуэзер в субботу в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом Макгрегора в десятом раунде. В примечании к результату поединка указано, что Макгрегор отстранен до 26 октября. Как отмечают СМИ, ирландец не сможет участвовать в поединках, спаррингах и даже тренировочном процессе по медицинским показаниям.

Чемпион UFC Макгрегор провел 24 поединка в ММА, одержав 21 победу и потерпев три поражения.

Официальный гонорар Макгрегора (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составил 30 миллионов долларов. После поединка ирландец заявил журналистам, что теперь он «обеспечен деньгами на всю оставшуюся жизнь», но при этом на вопрос, вернется ли он в UFC, ответил: «Конечно».

После боя Макгрегора с Мэйуэзером российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что 30 декабря хотел бы провести поединок с ирландцем и призвал UFC это организовать.
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