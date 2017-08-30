Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Днем Конституции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Поздравляю всех казахстанцев с Днем Конституции! Благополучия в каждый дом и процветания нашей стране! Конституция күні құтты болсын!» — написал Головкин в своем инстаграме.
Напомним, что 16 сентября в
По информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, на это событие распроданы все билеты, а доход организаторов боя от продажи «квитков» составляет 30 миллионов долларов.
Сформирован и андеркарт вечера бокса Головкин — Альварес для показа на PPV (платные трансляции), процент от продажи которых также пойдет боксерам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter