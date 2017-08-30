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30 августа 2017, 9:57 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Днем Конституции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Поздравляю всех казахстанцев с Днем Конституции! Благополучия в каждый дом и процветания нашей стране! Конституция күні құтты болсын!» — написал Головкин в своем инстаграме.

Напомним, что 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile Головкиным (37−0, 33 КО) встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

По информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, на это событие распроданы все билеты, а доход организаторов боя от продажи «квитков» составляет 30 миллионов долларов.

Сформирован и андеркарт вечера бокса Головкин — Альварес для показа на PPV (платные трансляции), процент от продажи которых также пойдет боксерам.

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