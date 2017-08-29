Тищенко вышел в полуфинал ЧМ и гарантировал себе бронзу турнира
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Гамбурге.
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В четвертьфинале Тищенко, выступающий в весовой категории до 91 килограмма, был сильнее представителя Новой Зеландии Дэвида Ньики — 4:1.
«По сравнению с первым поединком, здесь уже был совсем другой стиль у соперника. Я готовился к этому, нужно было навязывать свою дистанцию, но
Другой представитель России Василий Егоров, выступающий в весе до 49 кг, закончил свое выступление на чемпионате, в ¼ финала уступив Жомарту Ержану из Казахстана со счетом 0:5.
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