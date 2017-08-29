Тищенко вышел в полуфинал ЧМ и гарантировал себе бронзу турнира

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В четвертьфинале Тищенко, выступающий в весовой категории до 91 килограмма, был сильнее представителя Новой Зеландии Дэвида Ньики — 4:1.

«По сравнению с первым поединком, здесь уже был совсем другой стиль у соперника. Я готовился к этому, нужно было навязывать свою дистанцию, но какие-то моменты не получились — я пропускал постоянно один и тот же удар, так против него и не нашел никаких контраргументов. С сеткой мне повезло, так что буду отдыхать и настраиваться на следующие поединки», — сказал Тищенко, которого цитирует официальный сайт Федерации бокса России.

Другой представитель России Василий Егоров, выступающий в весе до 49 кг, закончил свое выступление на чемпионате, в ¼ финала уступив Жомарту Ержану из Казахстана со счетом 0:5.