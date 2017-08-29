Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30836035/
29 августа 2017, 20:40 | Бокс | Р-Спорт

Тищенко вышел в полуфинал ЧМ и гарантировал себе бронзу турнира

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Гамбурге.

Олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений <span class=error>Тищенко</span> вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу который проходит в Гамбурге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четвертьфинале Тищенко, выступающий в весовой категории до 91 килограмма, был сильнее представителя Новой Зеландии Дэвида Ньики — 4:1.

«По сравнению с первым поединком, здесь уже был совсем другой стиль у соперника. Я готовился к этому, нужно было навязывать свою дистанцию, но какие-то моменты не получились — я пропускал постоянно один и тот же удар, так против него и не нашел никаких контраргументов. С сеткой мне повезло, так что буду отдыхать и настраиваться на следующие поединки», — сказал Тищенко, которого цитирует официальный сайт Федерации бокса России.

Другой представитель России Василий Егоров, выступающий в весе до 49 кг, закончил свое выступление на чемпионате, в ¼ финала уступив Жомарту Ержану из Казахстана со счетом 0:5.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
29 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

«Ничего не потеряем», «их нет в будущем»: Тарасова об уходе Липницкой и Сотниковой

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам