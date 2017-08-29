Мэйуэзеру подарили грушу с лицом Макгрегора
МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российское объединение The Money Team (TMT) Russia подарило американскому боксеру Флойду
Мэйуэзеру-младшему грушу, на которую нанесено изображение ирландского бойца Конора Макгрегора. Об этом ТАСС сообщили в TMT Russia.
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«После боя с Конором Макгрегором Флойд Мэйуэзер получил в подарок каплевидную грушу. На спортивный снаряд нанесено изображение Макгрегора», — говорится в сообщении.
Мэйуэзер в минувшее воскресенье победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в
TMT — официальное название команды
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