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https://sport.mail.ru/news/boxing/30833131/
29 августа 2017, 15:59 | Бокс | Vesti.kz

Иван Дычко: Когда я окажусь перед Уайлдером и Джошуа, мой стиль будет безупречен

Двукратный призер Олимпийских игр в супертяжелом весе казахстанец Иван Дычко, который готовится дебютировать в профессиональном ринге, рассказал о своих карьерных планах. Судя по всему, он уверен, что сможет многого добиться, уйдя из любительского бокса.

«Это было моей работой в Казахстане — драться за свою страну. Это был отличный опыт — быть частью чемпионата мира и дважды — Олимпиады. Я двукратный бронзовый призер, и не могу дождаться, чтобы стать чемпионом в супертяжелом весе.

Я выше, чем любой другой боксер дивизиона. Уайлдер, Джошуа — мой стиль будет безупречным, когда я окажусь перед ними. У меня длинный удар и хорошая правая рука. У меня есть нокаутирующая сила и уверенность в том, что я собираюсь делать, — цитирует Дычко 7NewsMiami.

Напомним, первый бой в профессиональном боксе Дычко проведет в Майами 23 сентября. Его соперник пока неизвестен.

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