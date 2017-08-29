Иван Дычко: Когда я окажусь перед Уайлдером и Джошуа, мой стиль будет безупречен

«Это было моей работой в Казахстане — драться за свою страну. Это был отличный опыт — быть частью чемпионата мира и дважды — Олимпиады. Я двукратный бронзовый призер, и не могу дождаться, чтобы стать чемпионом в супертяжелом весе.

Я выше, чем любой другой боксер дивизиона. Уайлдер, Джошуа — мой стиль будет безупречным, когда я окажусь перед ними. У меня длинный удар и хорошая правая рука. У меня есть нокаутирующая сила и уверенность в том, что я собираюсь делать, — цитирует Дычко 7NewsMiami.

Напомним, первый бой в профессиональном боксе Дычко проведет в Майами 23 сентября. Его соперник пока неизвестен.