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https://sport.mail.ru/news/boxing/30832715/
29 августа 2017, 15:34 | Бокс | Vesti.kz

Абылайхан Жусупов прокомментировал решение AIBA в его пользу на ЧМ-2017

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал решение в его пользу в бою с итальянцем Винченцо Манжакапре на чемпионате мира в Германии.

«Я был рад, что судьи решили все справедливо, — поделился 20-летний боксер, рассказывая, что испытал, когда победителем был объявлен итальянец. — Сейчас все нормально. Не думаю об этом, так как уже сегодня следующий бой. Весь настрой на него».

Напомним, первоначально, в поединке 1/8-й финала ЧМ-2017 между Абылайханом Жусуповым и Винченцо Манжакапре победу отдали боксеру из Италии. Позже Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) признала победителем казахстанца.

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