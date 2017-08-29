Абылайхан Жусупов прокомментировал решение AIBA в его пользу на ЧМ-2017

«Я был рад, что судьи решили все справедливо, — поделился 20-летний боксер, рассказывая, что испытал, когда победителем был объявлен итальянец. — Сейчас все нормально. Не думаю об этом, так как уже сегодня следующий бой. Весь настрой на него».

Напомним, первоначально, в поединке 1/8-й финала ЧМ-2017 между Абылайханом Жусуповым и Винченцо Манжакапре победу отдали боксеру из Италии. Позже Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) признала победителем казахстанца.