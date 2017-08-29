«Канело» проанализировал сильные стороны Головкина и назвал решающий фактор для победы

«Я чувствую себя хорошо. Мы тренировались для этого веса. Я доволен проделанной работой. Думаю, я буду в том же весе, в котором всегда провожу свои бои, но только сильнее. У меня нет проблем с тем, чтобы уложиться в вес, хотя еще немного надо сбросить. Но я стал сильнее и быстрее.

Скорость станет решающим фактором. У меня уже были большие бои, но с Головкиным — самый важный и самый опасный в моей карьере. И я принял этот вызов. Возможно, Головкин сильнее меня, но это не значит, что он бьет жестче, чем я. Чтобы бить как он или сильнее, нужно бить точно и с умом. Для меня главное сама победа, неважно досрочно или решением, — цитирует «Канело» Boxingnews24.com.

Накануне мексиканец провел открытую тренировку в Лос-Анджелесе. СМИ даже восхитились физической формой Альвареса. Сам боксер выразил уверенность, что бой с Головкиным войдет в историю. Журналист ESPN оценил форму обоих бойцов.