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https://sport.mail.ru/news/boxing/30832714/
29 августа 2017, 15:33 | Бокс | Vesti.kz

«Канело» проанализировал сильные стороны Головкина и назвал решающий фактор для победы

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) проанализировал сильные стороны своего соперника — чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и назвал решающий фактор для победы в их бою 16 сентября.

«Я чувствую себя хорошо. Мы тренировались для этого веса. Я доволен проделанной работой. Думаю, я буду в том же весе, в котором всегда провожу свои бои, но только сильнее. У меня нет проблем с тем, чтобы уложиться в вес, хотя еще немного надо сбросить. Но я стал сильнее и быстрее.

Скорость станет решающим фактором. У меня уже были большие бои, но с Головкиным — самый важный и самый опасный в моей карьере. И я принял этот вызов. Возможно, Головкин сильнее меня, но это не значит, что он бьет жестче, чем я. Чтобы бить как он или сильнее, нужно бить точно и с умом. Для меня главное сама победа, неважно досрочно или решением, — цитирует «Канело» Boxingnews24.com.

Накануне мексиканец провел открытую тренировку в Лос-Анджелесе. СМИ даже восхитились физической формой Альвареса. Сам боксер выразил уверенность, что бой с Головкиным войдет в историю. Журналист ESPN оценил форму обоих бойцов.

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону будут титулы Головкина, а также звание линейного чемпиона и пояс The Ring от «Канело».

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