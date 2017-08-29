«Канело» проанализировал сильные стороны Головкина и назвал решающий фактор для победы
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) проанализировал сильные стороны своего соперника — чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и назвал решающий фактор для победы в их бою 16 сентября.
«Я чувствую себя хорошо. Мы тренировались для этого веса. Я доволен проделанной работой. Думаю, я буду в том же весе, в котором всегда провожу свои бои, но только сильнее. У меня нет проблем с тем, чтобы уложиться в вес, хотя еще немного надо сбросить. Но я стал сильнее и быстрее.
Скорость станет решающим фактором. У меня уже были большие бои, но с Головкиным — самый важный и самый опасный в моей карьере. И я принял этот вызов. Возможно, Головкин сильнее меня, но это не значит, что он бьет жестче, чем я. Чтобы бить как он или сильнее, нужно бить точно и с умом. Для меня главное сама победа, неважно досрочно или решением, — цитирует «Канело» Boxingnews24.com.
Накануне мексиканец провел открытую тренировку в
Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на арене
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter