Демьяненко заподозрил судью в некомпетентности и предвзятости к Жусупову после инцидента на ЧМ в Гамбурге
Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал решение об отмене поражения казахстанского боксера Абылайхана Жусупова в поединке 1/8 финала чемпионата мира против итальянца Винченцо Манжакапре. Также он объяснил, почему этот инцидент может сыграть в пользу казахстанского спортсмена.
— Мне сразу вспоминается 1980-й год. В финале Олимпиады против кубинского боксера Анхеля Эрера меня сняли
Здесь была схожая ситуация. Жусупов два раунда выиграл и в третьем доминировал. По правилам, на момент остановки должны были подсчитывать очки. Судья поступил неправильно, приняв решение присудить победу итальянцу ввиду невозможности Жусупова продолжать бой. В этой ситуации недоглядел и главный судья соревнования. Возможно, он не был рядом во время боя и не смог разобраться. Хотя по регламенту он обязан находиться там, — отметил Демьяненко.
— Как Вы считаете, это плохая компетентность судьи или
— Я тоже об этом думал. Почему он дал Жусупову предупреждение, а итальянца проигнорировал? Не знаю, судья из какой страны и почему такое решение принял. Хотя, возможно, ему показалось, что Жусупов сделал движение головой в том эпизоде. Но, на мой взгляд, они оба технично работали.
— Как думаете, станет ли это дополнительным раздражителем для Жусупова?
— Однозначно. Он в этой категории один из фаворитов. Абылайхан очень хороший боксер, демонстрирующий красивый бокс. Он здорово пробивает, успевает увернуться и зайти в повторную атаку. Главное, чтобы он выдержал весь турнирный путь в своем стиле. В этом случае у него все получится.
Добавим, что рефери матча в ринге был американец Дон Ривера. Ранее олимпийский чемпион Серик Сапиев похвалил супервайзера AIBA, вовремя определившего ошибку судьи матча.
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