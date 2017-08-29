Демьяненко заподозрил судью в некомпетентности и предвзятости к Жусупову после инцидента на ЧМ в Гамбурге

— Мне сразу вспоминается 1980-й год. В финале Олимпиады против кубинского боксера Анхеля Эрера меня сняли из-за невозможности продолжения боя. Тогда у меня было сечение. После этого боя AIBA изменила правила и подсчет очков проводится на момент остановки поединка.

Здесь была схожая ситуация. Жусупов два раунда выиграл и в третьем доминировал. По правилам, на момент остановки должны были подсчитывать очки. Судья поступил неправильно, приняв решение присудить победу итальянцу ввиду невозможности Жусупова продолжать бой. В этой ситуации недоглядел и главный судья соревнования. Возможно, он не был рядом во время боя и не смог разобраться. Хотя по регламенту он обязан находиться там, — отметил Демьяненко.

— Как Вы считаете, это плохая компетентность судьи или какое-то предвзятое отношение к казахстанскому боксеру?

— Я тоже об этом думал. Почему он дал Жусупову предупреждение, а итальянца проигнорировал? Не знаю, судья из какой страны и почему такое решение принял. Хотя, возможно, ему показалось, что Жусупов сделал движение головой в том эпизоде. Но, на мой взгляд, они оба технично работали. Каких-то нарушений, которые заслуживают предупреждения я не увидел. Тем более, итальянец работал вторым номером и практически ничего не показал. В любом случае протест был принят и Жусупов продолжает борьбу.

— Как думаете, станет ли это дополнительным раздражителем для Жусупова?

— Однозначно. Он в этой категории один из фаворитов. Абылайхан очень хороший боксер, демонстрирующий красивый бокс. Он здорово пробивает, успевает увернуться и зайти в повторную атаку. Главное, чтобы он выдержал весь турнирный путь в своем стиле. В этом случае у него все получится.

Добавим, что рефери матча в ринге был американец Дон Ривера. Ранее олимпийский чемпион Серик Сапиев похвалил супервайзера AIBA, вовремя определившего ошибку судьи матча.