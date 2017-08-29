Эвандер Холифилд: Соперники Дычко будут сбиты с ног, он изобьет их

«Он трудяга. Он хорошо слушает. Когда у вас есть базовые навыки, дело за малым, — отметил Холифилд. — Его соперники будут сбиты с ног, они не смогут приблизиться. Он разобьет их. Дычко сильный, массивный парень. Он понимает игру бокса, и это сделает его еще лучше».

«Дычко должен привыкнуть к американскому стилю. Как только он его отточит, он будет крут», — добавил Боу.

Напомним, первый бой в профессиональном боксе Дычко проведет в Майами 23 сентября. Его соперник пока неизвестен. Дычко сотрудничает с промоутерской компанией The Heavyweight Factory, которая также предлагала контракт олимпийскому чемпиону Данияру Елеусинову, но тот остался в любителях.