Как это было. В Сети появился видеоролик о пути Фирузы Шариповой к титулам чемпионки мира
В минувшие выходные, 26 августа, казахстанка Фируза Шарипова в главном бою вечера бокса встречалась с 29-летней Миленой Колевой из Болгарии. Поединок продлился все положенные десять раундов, по итогам которых единогласным решением выиграла 22-летняя Шарипова. Победа принесла ей титулы чемпионки мира в легком весе по версиям WIBA и WBU.
Видеоролик, появившийся в Сети, посвящен этому важному событию в карьере новоявленной чемпионки. На кадрах запечатлены фрагменты интервью членов ее команды, самой Фирузы, а также эпизоды ее прошедших поединков. Всего Шарипова провела на профессиональном ринге восемь поединков. В семи из них она выходила победительницей, и четырежды завершала встречу досрочно.
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