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https://sport.mail.ru/news/boxing/30831861/
29 августа 2017, 14:39 | Бокс | Vesti.kz

Как это было. В Сети появился видеоролик о пути Фирузы Шариповой к титулам чемпионки мира

В минувшие выходные, 26 августа, казахстанка Фируза Шарипова в главном бою вечера бокса встречалась с 29-летней Миленой Колевой из Болгарии. Поединок продлился все положенные десять раундов, по итогам которых единогласным решением выиграла 22-летняя Шарипова. Победа принесла ей титулы чемпионки мира в легком весе по версиям WIBA и WBU.

Видеоролик, появившийся в Сети, посвящен этому важному событию в карьере новоявленной чемпионки. На кадрах запечатлены фрагменты интервью членов ее команды, самой Фирузы, а также эпизоды ее прошедших поединков. Всего Шарипова провела на профессиональном ринге восемь поединков. В семи из них она выходила победительницей, и четырежды завершала встречу досрочно.

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